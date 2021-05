Hétvégi házba tört be egy fiatal Lövétén, ám gyorsan rendőrkézre került

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

A fiatal férfit Csíkszereda bejáratánál kapták el a szentegyházi rendőrök, miután egy csíkszeredai férfi kedden értesítette őket, hogy Lövéte községi hétvégi házában betöréses lopás történt, és mintegy 1500 lej értékben vittek el javakat.

A helyszíni vizsgálatok során kiderült, hogy a tolvaj egy betört ablakon keresztül juthatott be a házba, ahonnan több eszközt, cipőt és ruhát is magával vitt. A rendőrség a sértett által szolgáltatott információk révén, rövid nyomozást követően még aznap elkapta a gyanúsítottat, egy 19 éves Maros megyei férfi személyében. Az illetőt több hasonló bűncselekménnyel is gyanúsítják.

Elfogását követően 24 órás őrizetbe vették, és kezdeményezték előzetes letartóztatásba helyezését. A hatóságiak folytatják a nyomozást a gyanúsított teljes bűnügyi tevékenységének feltérképezése érdekében.