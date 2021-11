Hétvégéig lehet benyújtani a fűtéspótlék-igényléseket

Akik egész idényre szeretnének fűtéspótlékot kapni, tudniuk kell, hogy e hét végéig nyújthatják be az ez irányú igényeiket. Mint várható volt, a megnövelt felső jövedelemhatár miatt jóval többen kérték az állami támogatást, mint előző években. Összesítettük az eddigi számokat, és megkérdeztük azt is, hogy melyek voltak a leggyakoribb hiányosságok.

Megemelték a jövedelemhatárokat, így azok a családok fordulhatnak fűtéspótlékért, akiknek az egy főre eső havi átlagjövedelme nem haladja meg az 1386 lejt, ez az összeg az egyedülálló személyek esetében havi 2053 lej. Az iratcsomók benyújtásának határideje november 19., tehát

aki pénteken 15 óráig benyújtja a kérését, a teljes fűtésidényre megkaphatja a támogatást.

Majdnem kétszer annyian kérték

Gyergyószentmiklóson tavaly 260 fűtéstámogatási kérést összesítettek a szociális igazgatóság munkatársai; a megemelkedett jövedelemhatárok miatt azonban tudni lehetett, hogy idén jóval nagyobb lesz ez a szám.

Eddig 509-en tették le az iratcsomót, az igénylők többsége, 316-an a távhőhálózatra vannak csatlakozva,

17-en tűzifával, szénnel vagy fűtőolajjal oldják meg a téli fűtést, 11-en földgázzal, 12-en pedig elektromos árammal melegednek. Az igénylési formanyomtatvány online is kitölthető, a kitöltött nyomtatványokat a social@gheorgheni.ro e-mail-címre lehet elküldeni. A kéréseket személyesen a szociális igazgatóságon, a Kárpátok utcai székhelyen fogadják csütörtökön és pénteken 8.30 és 15 óra között, szerdán pedig 10 és 18 óra között. Kérik az érintetteket, hogy az igénylések benyújtásakor tartsák be a járványmegelőzési előírásokat: viseljenek maszkot, tartsák be a távolságot.

Az albérlet is hivatalos kell legyen

Székelyudvarhelyen a napokban összesítik a kéréseket, hiszen nemcsak a városháza szakigazgatóságához lehetett azokat benyújtani, hanem a lakótársulásokhoz is. A hivatalhoz 300 kérelmet nyújtottak be, ez már most több mint a tavalyi 200, és előreláthatóan még legalább 100 be fog érkezni. Mint a székelyudvarhelyi városháza sajtószóvivője, Zörgő Noémi elmondta,

a leginkább előforduló probléma az volt, hogy be kellett mutatni a lakás telekkönyvi kivonatát, adásvételi szerződését vagy a bérleti szerződést.

Ez utóbbi több esetben hiányzott, hiszen Székelyudvarhelyen sokan nem hivatalos szerződés alapján laknak albérletben. Így a kérelmek legalább öt százalékát a hiányzó bérleti szerződés miatt vissza kellett utasítaniuk. Jó tudni, hogy

bár az első, november 20-án lévő határidő lejár, de folyamatosan be lehet nyújtani a kéréseket az elkövetkező hónapokban is,

csak így mindig az aktuális hónapra és az azután következőkre kap fűtéspótlékot az érdekelt, visszamenőleg azonban nem.

Figyelmetlenségek voltak inkább

Csíkszeredában kedden délig 368 fűtéspótlék-kérelmet nyújtottak be, tudtuk meg Sógor Enikő alpolgármestertől. Ami az energiaforrást illeti, 68-an kérték olyanok, akiknek lakásában központosított fűtésrendszer biztosítja a meleget, 181-en gázzal, 90-en fával, a maradék 19 pedig villanyárammal fűt. Megkérdeztük, hogy mire figyeljenek oda azok, akik ezután nyújtják be a kéréseket, és megtudtuk, hogy

leggyakrabban a számlákat felejtették el csatolni a kérvényezők,

de elég sokan elmulasztottak bizonylatot kérni a tulajdonosi társulástól, hogy igazolják, hány személy lakik az adott lakásban, illetve a hiányzó albérleti szerződések miatt is gondok akadtak. Tavaly Csíkszeredában 136 személy igényelte a fűtéspótlékot.

Tízezer helyett ezren

A marosvásárhelyi városháza szakigazgatósága arra számított, hogy több mint tízezren igényelik majd a fűtéspótlékot a megyeszékhelyen. Hatezernél több kinyomtatott kérést vittek el az érdekeltek, de végül kedd délig csak 971-en nyújtottak be kérést. Mint a városháza szakigazgatóságának vezetőjétől, Andreia Morarutól megtudtuk, legtöbben gázfűtésre igényeltek támogatást, 893-an, de volt 40 elektromos áramra és 38 fára benyújtott igénylés is. Az illetékes elmondta, hogy

56 kérést utasítottak vissza, elsősorban azért, mert a megszabottnál nagyobb belterület, fiatalabb gépkocsi, legalább két lakás szerepelt az igénylők nevén.

Több esetben gondot jelentett az is, hogy a legújabb kritériumok szerint nem igényelhet pótlékot az a személy, akinek háromezer lejnél nagyobb összeg van a bankszámláján. Mint ahogy Andreia Moraru elmondta, nem ritka, hogy az idősebb személyek, temetkezési pénzként több mint háromezer lejt tettek félre a bankba, így ők emiatt nem igényelhették az állami támogatást. Mint megtudtuk, a leközölt alkalmazási módszertant figyelembe véve

Vásárhelyen nem kellett hivatalos bérleti szerződést bemutatniuk azoknak, akik albérletben laknak,

elég volt ha a lakótársulástól igazolást hoztak, hogy be vannak jelentve a nyilvántartásba, szerepelnek a tömbházkönyvben és valóban ott laknak. „Minden kérést alaposan átnéztünk, és segítettünk a benyújtónak, hogy lehetőleg minél többen részesülhessenek az állami támogatásban ezen a télen is.” Marosvásárhelyen tavaly 200 kérést nyújtottak be fűtéspótlékra.