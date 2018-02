Helyben vágott helyi állat – azt mondják, lenne rá igény

Az otthon leölt állatokat csak saját fogyasztásra lehet felhasználni. A vágóhidak létesítésével lehetőség nyílna a kereskedelemre. Archív • Fotó: Veres Nándor

Komoly felméréseknek kell megelőzniük a vágóhidak létesítését, hiszen fontos, hogy azok gazdaságosan üzemelhessenek, azonban tény, hogy meglétük nagy segítség volna a juhtartóknak – jelentette ki lapunknak Balló István, a Hargita Megyei Juhtenyésztők Egyesületének elnöke. Mint mondta, az igény egy hétvégi gyűlésükön fogalmazódott meg, amikor a szakma fellendítésének lehetőségeiről beszélgettek. Rámutatott,

pluszjövedelmet jelentene, ha a gazdák maguk értékesítenék a leölt jószágokat – nem csak az élőket, amelyeket többnyire kereskedők vásárolnak fel –, akár helyi üzletekkel és éttermekkel is köthetnének hosszú távú szerződéseket.

Ez azonban csak úgy lehetséges, ha engedélyezett vágóhidakon vágják le az állatokat. „Persze ehhez megfelelő szervezettség szükséges. Mindenképp térségi vágóhidakban kell gondolkodni, hogy legyen elég állat a folyamatos és gazdaságos üzemeltetéshez” – fogalmazott Balló. Hozzátette, ha későbbi felméréseik igazolják a vágóhidak létrehozásának igényét, akkor azokat pályázati pénzekből valósítanák meg.

Ugyanakkor arra is kitért, hogy többéves képzést kellene indítani juhtartó gazdáknak, mivel a szakemberek már kezdenek kiöregedni, és lassan nem lesz, aki továbbadja a tudást a fiataloknak.

Minden állattartónak jó lenne

Jelenleg egyetlen vágóhíd sem működik Hargita megyében, így nemcsak a juhosgazdák, de más állattartók is nehéz helyzetben vannak, más megyébe kell vinniük levágásra szánt jószágaikat – fejtette ki Püsök László, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság szóvivője. Úgy véli, már csak azért is fontos volna egy ilyen létesítmény üzemeltetése, hogy

legalább a kényszervágásokat helyben lehessen végezni, ne kelljen távolra szállítani az állatokat.

Nem beszélve arról, hogy juhok esetében minden évben „ki kell selejtezni” az állományok legalább tíz százalékát – az idős állatokat –, amiért „annyit fizetnek a kupecek, amennyit gondolnak”. Szerinte

ha legalább négy kistérségi vágóhíd létesülne, akkor a gazdák is helyben értékesíthetnék állataikat, beleértve a juhokat, disznókat, szarvasmarhákat és kecskéket is.

Persze kérdés, hogy nem fogják-e továbbra is élve eladni a jószágokat, ha jó árat adnak érte a kereskedők. Püsök rámutatott,

gazdasági okokból szűntek meg a vágóhidak Hargita megyében,

így egy újabb kisüzem indítása előtt érdemes felmérni, hogy mekkora rá az igény. „Mi szívesen segítünk tanácsainkkal egy ilyen kezdeményezést, hiszen a vágóhidak megléte az egész megye gazdaságát erősíti” – hangsúlyozta.

Külföldre is értékesítenének

Olyan vágóhidak létesítését tartja fontosnak Benedek László, a kápolnásfalusi gazdaszövetség elnöke, ahol a belföldi és külföldi értékesítés kritériumainak egyaránt megfelelő állatvágásokat lehet végezni. Mint mondta, ez volna az igazán nagy segítség a gazdáknak, hiszen

már Magyarországon is közel hatszoros áron értékesíthetnék a bárányhúst.

Ő egyébként úgy tudja, hogy a helyi üzletek és éttermek részéről is nagy a kereslet a helyi termékek iránt, így itthon is könnyedén eladhatók lennének a leölt állatok. „Ezen mindenki nyerne, hiszen a gazdák is értékesíthetnék jószágaikat, és a vásárlók is biztosak lehetnének benne, hogy helyi termékért fizetnek” – fogalmazott Benedek. Hangsúlyozta, térségünkben különösen nagy szükség van egy vágóhíd létesítésére, hiszen sokan élnek állattartásból. A gazdák jelenleg inkább élve adják el jószágaikat, mivel túl körülményes azokat egy távolabbi vágóhídra vinniük.