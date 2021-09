Havi százezer lejes többletfinanszírozással megszűnnének a várólisták

Van elég szolgáltató Hargita megyében, és finanszírozásból se kellene sokkal több, hogy megszűnjenek a várólisták • Fotó: Veres Nándor

A szerződésben meghatározott értéken felül elvégezhető szolgáltatások, illetve a megyén kívül is elvégeztethető paraklinikai vizsgálatok lehetőségével javult a biztosítottak hozzáférése ezen szolgáltatásokhoz, de amint az a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár friss adatösszesítéséből kiderül,

a várólisták még nem szűntek meg.

Az intézmény a paraklinikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tudnivalókról készített átfogó összesítést, amely szerint leghosszabb ideig a nem sürgősségi besorolású MRI-, illetve CT-vizsgálatokra kell várakozni a megyében: egy mágnesesrezonancia-vizsgálatra átlagosan majdnem négy hónapot, a komputertomográfia-vizsgálatra közel kettőt. A röntgenvizsgálatra a leghosszabb előjegyzési idő három hét, de van, ahol nem kell várakozzon a páciens.

Az egészségbiztosítási pénztár adatai szerint Hargita megye havonta 736 198 lejt kap paraklinikai szolgáltatásokra az Országos Egészségbiztosítási Alapból, az intézménynél ugyanakkor azt is kiszámolták, mennyire lenne szükség ahhoz, hogy a páciensek várólisták nélkül férjenek hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz. 838 ezer lejre becsülik ezt az összeget, azaz a jelenleginél nagyjából százezer lejjel – mintegy 12 százalékkal – nagyobb finanszírozással megszűnnének a várólisták. A várakoztatásnak ugyanis az a legfőbb oka, hogy

az egyes szolgáltatásokra jóváhagyott havi összegek nem fedezik az összes szükséges vizsgálat értékét, így a páciensek csak a következő hónapra vagy még későbbre kaphatnak időpontot.

A megyei egészségbiztosítási pénztár vezérigazgatója, Duda Tihamér meglátása szerint a paraklinikai vizsgálatok terén van elég szolgáltató a megyében, tehát a többletfinanszírozás megoldaná a jelenlegi problémákat.

„A megoldás az, hogy kicsivel több pénz kellene, és akkor a meglévő szolgáltatók minden gond nélkül el tudnák látni a feladatot. E téren nem azzal a folyamattal állunk szemben, mint a háziorvosi rendszer esetében – hogy csökken a szolgáltatók száma és nem elégségesek, akár területi megoszlásban sem –, hanem a finanszírozás nem elégséges.

Ha a laborokat vesszük, ezekből minden nagyobb városban van a megyében, de több laboratóriumnak a kisebb helységekben is vannak kirendeltségei, ahol bizonyos szolgáltatásokat elvégeznek, most már lassan van CT is minden nagyobb városban, és MRI is van kettő, igaz, hogy csak Csíkszeredában.

De erre ritkábban van szükség, és ha valakinek át kell jönnie mondjuk Székelyudvarhelyről, az nem olyan nagy erőfeszítés. Örvendenék, ha ott is lenne, és szerintem lesz is nemsokára” – végzett egy gyors helyzetértékelést Duda Tihamér.

Ezzel kapcsolatban ugyanakkor arra is kitért, hogy a gyergyószentmiklósi kórház egy CT-vel gazdagodott a közelmúltban, megkaptak már minden szükséges engedélyt és be is üzemelték a berendezést, aminek a gyergyószéki páciensek látják majd a hasznát.

Megjegyezte azt is, hogy a paraklinikai ellátás iránt egyre élénkebb az érdeklődés a magánszolgáltatók részéről, több ilyen jellegű megkeresést is kaptak az utóbbi időben.

Újdonságok

A javuló lehetőségek kapcsán a megyei egészségbiztosítási pénztár vezérigazgatója arra is emlékeztetett, hogy

múlt év vége óta a paraklinikai vizsgálatokra kapott küldőpapírokat a páciensek más megyékben is érvényesíthetik.

Ez hasznos lehetőség például akkor is, ha abban a megyében, ahol lakik, hosszabbak a várólisták az adott szolgáltatásra, mint egy szomszédos megyében. Duda Tihamér ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy július elseje óta a leszerződött havi értéket meghaladó költségeket is elszámolják a szolgáltatók számára bizonyos esetekben. Ez érvényes a 40. életévüket betöltöttek egészségügyi állapotának a felmérésére irányuló vizsgálatokra is, amelyre háziorvosi konzultáció során kapnak küldőpapírt. A koronavírusos megbetegedésen átesett páciensek utólag szükséges vizsgálatainak a finanszírozása is ebbe a kategóriába tartozik, akárcsak számos krónikus megbetegedés periodikus felméréséhez, utánkövetéséhez szükséges vizsgálati finanszírozása.

Függetlenül attól, hogy van forrása vagy nincs arra a vizsgálatra mondjuk a laboratóriumnak, el kell azt végezze, és a leszerződött érték fölött elszámolhatja a költséget. Ez egy jó lehetőség arra, hogy rövidítsük a várólistákat

– magyarázta Duda Tihamér.