Havi fizetésnek is korrekt lenne az a pénz, amit most a gimisek nyertek

Második helyezést értek el múlt hét végén a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium kilencedikesei

Második helyezést értek el múlt hét végén a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium kilencedikesei a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának Középiskolások Üzleti Tanácsadó Versenyén (KÜTV). A vetélkedő első két fordulóján az iskola három csapata is sikeresen teljesített, de a kolozsvári döntőbe már csak a IX. A osztályos diákokból álló Nash Equilibrium jutott tovább. A közel hatvan regisztrált csapat közül tizenöt erdélyi neves középiskola diákjai versenyeztek egymással a végső megmérettetésen, amelyen

a kilencedikes Kiss Péter, Molnár Dávid és Zajzon Ferenc Zalán a második helyen végzett.

Az idei esetet a Bonafarm cégcsoport biztosította, hazai piacbővítési javaslatokat vártak a középiskolásoktól.

„Azért kiemelkedő ez a teljesítmény, mert olyan diákokról van szó, akik még nem tanultak gazdasági tárgyakat a középiskolában, és

maguk mögé utasították a végzős évfolyambeli csapatokat egész Erdélyből.

Csupán a kolozsvári Apáczai Csere János Gimnázium csapata bizonyult jobbnak náluk. Újra beigazolódott, hogy a kitartó és alapos munka elvezethet a sikerig. Ezzel párhuzamosan zajlott az egyetemisták versenye, jóval komplexebb problémamegoldással. Nagy öröm volt számomra közöttük látni iskolánk egykori diákjait, akik az előző években még középiskolásokként versenyeztek a Gimi színeiben, és ma már a Babeș–Bolyai Tudományegyetemet képviselik eredményesen a hazai és nemzetközi versenyeken. Ugyanakkor

a zsűri tagjai között is ott vannak egykori diákjaink, akik már vezető beosztásban dolgoznak sikeres hazai vállalatoknál”

– jegyezte meg Dimén-Varga László társadalomtudomány szakos tanár.

A kilencedikesek a 3500 lejes pénzjutalmon kívül ajándékokat és egy pályaorientációs képzést is nyertek osztályuknak az OTP Bank jóvoltából. A KÜTV korábbi versenyein is kiemelkedő eredményeket értek el a Tamási Áron Gimnázium diákjai, hiszen 2013-ban, majd 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben is a dobogó csúcsán végeztek.

A kemény munka jutalma



A KÜTV-ön a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium Eur-Ászok csapata is nagyon jól szerepelt, a tizenkettedikes Kiss Mihály és a tizenegyedikes Apetroae Lucas, illetve Mihály Dávid alkotta trió az ezer lejjel és sok ajándékkal járó különdíját hozhatta haza. „Tavaly másodikok voltunk, idén különdíjasok lettünk. Természetesen mindenki úgy megy a versenyre, hogy első szeretne lenni, de már eleve bejutni a döntőbe és ott dicséretet kapni nem kis teljesítmény, nagyon büszkék vagyunk erre. Ez egy ritka színvonalas, nehéz verseny, a diákok keményen és tisztességesen megdolgoztak a díjért” – mondta lapunknak Lőrincz Edit felkészítő tanár.