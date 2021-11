Hatvanszázalékos átoltottság: most az iskola számít, nem a központ

Hétfőtől az oktatási alegységek saját átoltottsági adataik alapján is kinyithatnak, nem csak az iskolaközpont összesített rátája szerint. Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

A száznegyven, jogi személyiséggel rendelkező Hargita megyei tanintézet közül 83-ban érte el a 60 százalékot az átoltottsági arány péntekre – derül ki a megyei tanfelügyelőség összesítéséből. A 60 százalékos küszöbértéket elérő jogi személyiséggel rendelkező tanintézetek száma egy héttel ezelőtt még 65 volt, tehát a növekedés jelentős. A jelenléti oktatást illetően a valóságban még pozitívabb a változás, ugyanis olyan tanegységek is vannak, amelyek kinyithattak, holott az iskolaközpont – tehát a jogi személyiséggel rendelkező tanintézet – összesített átoltottsági rátája 60 százalék alatti. A magyarázat erre az, hogy

megváltozott a 60 százalékos küszöbérték kiszámítási módja: oktatási egységenként is kiszámítják ezt, nem csak az iskolaközpontok és az alárendelt egységeik összesített eredményét veszik figyelembe.

Múlt héten, amennyiben egy önálló jogi személyiségű tanintézet összesített rátája elérte a 60 százalékot, kinyithattak azok az alegységeik is, amelyekben ez az arány 60 százalék alatt volt, a számítási mód megváltoztatása miatt viszont e héttől olyan iskolák és napközik is kinyithatnak, ahol a ráta eléri a 60 százalékot, miközben az iskolaközpontban, ahová tartoznak, az összesített ráta 60 százalék alatti.

A megyei tanfelügyelőség az önálló jogi személyiséggel rendelkező tanintézetek összesített eredményeit tette közzé pénteken, ez alapján a megye minden nagyobb városában elérték a 60 százalékos küszöbértéket az iskolák és napközik, és sok vidéki településen is lényegesen javult a helyzet. A valóságban egyébként ezeknek

az iskolaközpontoknak számos olyan alegysége van, ahol az átoltottság a küszöbérték alatt van

– ez már az oktatási minisztérium tanegységenkénti kimutatásából derül ki.

Csíkszeredában például a 33 egység közül 7-ben 60 százalék alatt van az átoltottsági ráta – ezek között van 30 százalékosnál alacsonyabb érték is, tehát elég távol állnak a küszöbérték elérésétől –, Székelyudvarhelyen a 33 oktatási egység közül 8-ban nem éri el a nyitáshoz szükséges értéket az átoltottsági arány, Gyergyószentmiklóson pedig a 19 egység közül 10-ben 60 százalék alatt van a ráta. A két utóbbi településen említett egységek között

olyanok is vannak, ahol nulla százalékos az átoltottság.

A számítási mód megváltoztatásának az egyértelműen kedvező eredménye az, hogy kinyithattak hétfőtől olyan iskolák és napközik, ahol a személyzet átoltottsági aránya eléri a 60 százalékot, és amelyek múlt héten még online tanrend szerint működtek, mivel a teljes iskolaközpont összesített eredménye a határérték alatt volt. Az ilyen helyzetek vidéken gyakoribbak.

Minisztériumi ellenőrzések

Időközben minisztériumi ellenőrzések is kezdődtek a megyében – mint ahogyan az ország minden részében –, az oktatási tárca saját ellenőrzőtestülete látogatja meg a megye tanintézeteinek egy részét – közölte érdeklődésünkre Demeter Levente Hargita megyei főtanfelügyelő. Elmondta, a szakminisztérium értesítette a tanfelügyelőséget az ellenőrök érkezéséről, de magát az ellenőrzést önállóan végzik a minisztérium képviselői. Tudomása szerint

azt vizsgálják, hogy az egészségügyi feltételeknek megfelelnek-e a tanintézetek, és ott, ahol az online oktatás mellett döntöttek, miért határoztak így, illetve hogyan bonyolítják azt le.

Hargita megyében egyébként nincs ilyen oktatási egység, „a megye azon megyék közé tartozik, ahol a pedagógusok és a diákok egyaránt nagyon szeretnének fizikai jelenléttel részt venni a tanórákon, sőt a vakáció előtt sem volt olyan, hogy az iskolák kérték volna az online tanrendre való áttérést, még akkor sem, amikor nagyon nehezen tudták megszervezni a jelenléti oktatást a pedagógusok megbetegedései miatt” – fogalmazott Demeter Levente.

Tiltakozás az online oktatás ellen

Hargita megyében egyébként tiltakozás is volt az iskolákra vonatkozó korlátozások miatt: csütörtökön az online oktatás ellen demonstráltak Csíkszentimrén, ahol aláírásokat is gyűjtöttek az online oktatás ellen. „Ezennel azt üzenjük, hogy hétfőn elkezdjük az iskolát Csíkszentimrén” – mondta az eseményen tartott beszédében a község alpolgármestere.

A megyei főtanfelügyelő hallott a tiltakozásról, de nem ismeri az esemény részleteit. „Egyféleképpen tudnak visszatérni – és ebben mi is drukkolunk –, ha megvan a 60 százalékos átoltottság. Ott ötvenvalahány százalékon voltak, és amennyire tudom, néhány kolléga beoltatta magát, így elérték a 60 százalékot” – mondta pénteken Demeter Levente. Ez néhány óra múlva, az átoltottságra vonatkozó tanfelügyelőségi összesítés közzétételekor be is igazolódott: abban már 61,54 százalékos rátával szerepel a csíkszentimrei Arany János Általános Iskola, így szabálysértés nélkül térhettek vissza hétfőn a jelenléti oktatáshoz. A minisztériumi kimutatásban a tanintézet és az alárendelt egységei is 60 százalékot elérő rátával jelennek meg.

„Igazuk van a szülőknek, akik szeretnének visszatérni a jelenléti oktatáshoz. Ahol óvodás a gyerek, vagy elemi iskolás – legyünk őszinték –, ott az online oktatás nem egy járható út. Ebben nincs nézetkülönbség köztünk. Viszont vannak hatályos törvények, amelyek mindenkire vonatkoznak, még akkor is, ha adott esetben nem tetszenek” – fogalmazott a főtanfelügyelő. Megjegyezte azt is,

bűnügyi kategóriába tartozik az, ha egy tanintézményben jelenléti oktatásba kezdenek 60 százalékos átoltottsági ráta alatt, tehát a járványügyi szabályok be nem tartásának nagyon komoly következményei vannak: „ez nem játék”.

„Lehet tüzelni a hangulatot, de ezeket a szabályokat nem a tanfelügyelőség hozza. Egyébként szerintem nálunk sokkal enyhébb szabályok vannak, mint Nyugat-Európában” – mondta Demeter Levente.

A tiltakozás élére állt Fülöp Kinga csíkszentimrei alpolgármester még nem kérte a koronavírus elleni vakcinát, akárcsak a település első embere, Kencse Előd polgármester – ezt kérdésünkre maga a polgármester ismerte el pénteken.