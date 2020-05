Hátrányos megkülönböztetés érheti az online tanuláshoz szükséges eszközökkel nem rendelkező diákokat

Több okból is kifogásolja az online oktatást kötelezővé tevő tanügyminisztériumi rendeletet az oktatásban dolgozók érdekképviselete. A szakszervezet Hargita megyei területi vezetője szerint csak akkor szabadna kötelezővé tenni a digitális oktatást, ha az ahhoz szükséges feltételeket is biztosítaná a szaktárca. Az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke szerint hátrányos megkülönböztetés éri azokat a diákokat, akiknek nincs hozzáférése a kötelezővé tett online oktatásban való részvételhez szükséges eszközökhöz, erőforrásokhoz.

Ott is nehéz megszervezni az online tanulást, ahol a család minden gyerekének nincs saját számítógépe. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Miniszteri rendeletben tette kötelezővé az online oktatást a tanügyminisztérium múlt szerdán. Az iskolába járás felfüggesztése óta csak javaslat volt a digitális tanítás, az új szabályozás értelmében viszont a részvétel kötelező és jegyet is kaphatnak a diákok a távoktatásos időszakban végzett tevékenységük alapján.

Meglapozott kifogások

Az intézkedéssel kapcsolatban komoly kifogásai vannak a Tanügyi Szabad Szakszervezet (FSLI) Hargita megyei területi vezetőjének. Kocs Ilona szerint

nem lehet kötelezővé tenni az online oktatást azon osztályközösségek esetében, amelyekben a diákoknak csak egy része rendelkezik az ehhez szükséges eszközökkel, azaz számítógéppel, internet-hozzáféréssel.

Ilyen esetekben ráadásul a későbbi felzárkóztatás, azaz a tananyag bepótlása is problémás lesz, hiszen az önhibájukon kívül lemaradó diákok miatt a digitális oktatásban részt vevő tanulók kétszer is részt kellene vegyenek ugyanannak a tananyagnak a leadásán – hívta fel a figyelmet a szakszervezet képviselője.

Hozhatnak törvényt, de ahhoz a feltételeket is kell biztosítsák. Azt hiába mondja az állam, hogy a szülő biztosítsa a feltételeket, mert van szülő, aki tudja biztosítani, de van olyan is, aki nem

– hangsúlyozta Kocs Ilona. Számára az is kérdés, hogy a gyakorlatban miként oldható meg az online oktatás azon családok esetében, amelyek rendelkeznek internet-hozzáféréssel és számítógéppel is, de mondjuk van három gyerek a családban és összesen két laptop, ráadásul a szülők is otthonról dolgoznak.

A jegyadás módszertana

Kocs Ilona számára a jegyadás módszertana is zavaros, hiszen – mint mondta –

a távoktatás idején kapott jegy csak szülői beleegyezés esetén kerülhet be a naplóba, de kérdés számára, hogy mi értelme van az online oktatásnak, ha a szülő nem támogatja majd az értékelés hivatalosítását.

A szakszervezet képviselője úgy véli, az első félévi jegyekkel is le lehetne zárni az iskolásokat. Az éves tananyag leadását illetően elmondta, hogy az első félév befejeződött és a második félév fele is eltelt már, így legfeljebb néhány lecke maradt még hátra, a cikluszáró vizsgák előtt álló évfolyamok esetében pedig még jobb a helyzet, ugyanis azokban az osztályokban különösen figyelnek a pedagógusok a tananyag időben való leadására, hogy maradjon idő az ismétlésre. Az iskolai oktatás újrakezdését illetően – amellyel kapcsolatban a május 16-i dátum merül fel leggyakrabban – a szakszervezet képviselőjének aggályai vannak, ugyanis véleménye szerint

a túlzsúfolt osztályokban nem lehet majd betartani a járványmegelőző óvintézkedéseket.

Diszkriminációs problémák

A témával kapcsolatban véleményt formált az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke is. Asztalos Csaba a közösségi hálón csütörtökön közzétett bejegyzésében azonban hangsúlyozza, hogy szülőként alkot véleményt az iskolai oktatás újrakezdéséről, és ezt nem a nyilvános vita fokozása érdekében teszi, illetve nem kritikának szánja.

Az oktatási minisztérium új rendeletével kapcsolatban azt írja, hogy az ő értelmezésében a diszkrimináció elkerülése érdekében csak azon diákok esetében kezdeményezhető az online oktatásban való részvétel ellenőrzése, akik rendelkeznek a távoktatáshoz szükséges eszközökkel.

Nyilvánvaló, hogy ebben a hirtelen kialakult és átmeneti válságban számos olyan diák van, aki nem fér hozzá az online oktatáshoz szükséges eszközökhöz és erőforrásokhoz. Az ő esetükben diszkriminációról beszélünk

– fogalmaz bejegyzésében. Írásában ugyanakkor a tanév online oktatásban történő lezárása mellett érvel, egyebek között azzal, hogy az iskolák többsége túlzsúfolt és így lehetetlen betartani a minimális társas távolságtartás szabályait,

ráadásul a pedagógusok jó része a veszélyeztetett korcsoportba tartozik, akiket az iskolai oktatás újrakezdésével kitennének a fertőzésveszélynek,

miközben mindeddig éppen a gyerekek és a veszélyeztetett korcsoportba tartozók érintkezésének az elkerülésére szólítottak fel a hatóságok.

Megjegyzi továbbá, hogy az iskolai oktatás újrakezdésével megnőne a forgalom is, a tömegközlekedés hirtelen fokozódása pedig komoly problémákat vetne fel társas távolságtartás szabályainak a betartásával kapcsolatban.