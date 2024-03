Szintet lép a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ: négy oktatási intézetet hoznak létre

A SZÉK továbbra is betölti azt a feladatát, hogy elősegítse a gazdaság-társadalmi folyamatok fejlődését, az aktuális trendek alakítását és a pozitív gondolkodás zászlóvivőjeként van jelen, ugyanakkor hatékonyságának növelésére törekszik – fejtette ki kedden Ilyés Ferenc, az egyetemi központ programigazgatója. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy

Meg is alakultak a gazdasági és karrierfejlesztési, vidékfejlesztési, műszaki és innováció, illetve egészségtudományi oktatási intézetek, ezeknek partnerei sorra az Edutus Egyetem, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, az Óbudai Egyetem, illetve a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara.

az elkövetkezőkben ismét szeretnék megerősíteni kapcsolatukat a gazdasági szereplőkkel is, ugyanakkor a diákjaikat összekapcsolhatják a munkaadókkal.

Mindemellett workshopokat, szakmai előadásokat szerveznének a hallgatóknak. Összességében a cél az, hogy az egyetemen megszerezett tudást gyakorlatival is kiegészíthessék a diákok. Ez a vállalkozóknak is fontos, hiszen

Azt is szeretnék ugyanakkor, hogy a vállalatok mentorprogramot biztosítsanak a tanulóknak. A felsoroltakon kívül specifikus felnőttképzési programokat is szerveznek majd, ugyanakkor képzők kinevelését is tervezik.