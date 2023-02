Határ- és telekviták a Hargita megyei településeken

Kéttucatnyi, települések közötti határvitát tart nyilván a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal, közülük egyelőre csak egy esetben történtek konkrét lépések a helyzet megoldására. Petres Sándor prefektus szerint fontos lenne mihamarabb rendezni ezeket a vitákat. Szót ejtett arról is, hogy számos önkormányzat került nehéz helyzetbe azért, mert a román vasúttársaság különböző közterületeket telekkönyveztetett saját nevére. Így az önkormányzatok nem is tudnak beruházni az adott helyszíneken.

Petres Sándor kormánybiztost arról kérdeztük, hogy melyek azok a települések, ahol mindmáig fennállnak határviták, és ezek hogyan alakultak ki. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy ezekre meglátása szerint mi lehet a megoldás. A prefektus nem kívánta felsorolni az érintett önkormányzatokat, azonban azt elmondta, hogy 23 olyan helyzetről van tudomásuk, ahol vagy eleve nem létezik megállapodás, vagy ha létezik is egy valamikori megállapodás, azt legalább az egyik fél felülvizsgálná. Akaratra van szükség „Tavaly év végén megbeszélést tartottunk mind a 23 eset kapcsán, úgy hogy részt vettek az érintett települések vezetői, Hargita Megye Tanácsának elnöke, és mi a prefektúráról” – osztotta meg Petres. Hozzátette, az volt a céljuk, hogy ezeket a problémákat mozdítsák ki a holtpontról. Időközben mindössze egyetlen esetben jutottak el odáig, hogy kérték a prefektust, hozzon rendeletet egy illetékes bizottság felállítására.

Csak abban az esetben állítunk össze egy bizottságot, amennyiben mindkét fél részéről megvan a közös akarat a helyzet rendezésére

– jegyezte meg. A határviták okai A kialakult és mindmáig fennálló határvitáknak többnyire történelmi okai vannak – vezette fel a prefektus. Mint magyarázta, a közigazgatási egységek határait 1968-ban állapították meg, ez volt az utolsó törvény, amely ezt szabályozta. Azok a közigazgatási egységek, azaz új községek, amelyek leválás után jöttek létre – mint például a Dánfalvától levált Csíkmadaras, vagy a Csíkszentkirálytól levált Csíkszentimre és Csíkszentlélek, illetve a Madéfalváról levált Csíkrákos és Csíkcsicsó –, azok számára új jogszabályok születtek, esetükben ugyanakkor más a törvényes hivatkozási időpont is. Azonban az az általános, hogy 1968-ban voltak utoljára jogilag szabályozva a településhatárok.

1968-ban és utána sokszor a településhatárokat a kollektív gazdaságok, termelőszövetkezetek érdekei szerint alakították, és nem aszerint, hogy a történelem folyamán melyik terület kihez tartozott

– jegyezte meg Petres. Hirdetés Elmondása szerint a határviták megoldását az is nehezíti, hogy egyes polgármesterek „presztízskérdést csinálnak” ebből a helyzetből, mivel nem akarnak azzal állni a faluközösség elé, hogy az érintett területet visszaadják a szomszédos településnek. Még akkor sem, ha minden bizonyíték arra mutat, hogy jogosan követeli az vissza.

Az is probléma, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a településhatárok kisebb-nagyobb birtokokat vágnak ketté, a birtoklevelet is két részről kell kiállítani. Ezeket is hasznos volna rendezni, hogy egy ember ne kelljen két hivatalhoz járjon ügyet intézni

– mondta. Hozzáfűzte, abban reménykednek, hogy a legtöbb eset közös megegyezéssel rendezhető. Amennyiben ez nem működne, akkor azt szeretnék elérni, hogy bíróságra továbbítsák az ügyet, ez a második legjobb megoldás. „A legrosszabb az lenne, ha még több évtizeden át nem történne meg ezeknek a vitáknak a rendezése” – vélekedett. Amikor a román vasúttársaság közterületet bitorol Petres Sándortól megtudtuk,

több önkormányzat is szembesült azzal a problémával az elmúlt időszakban, hogy különböző közterületeit önkényesen betelekkönyveztette a román vasúttársaság (CFR).

Néhány példát is említett. Ilyen helyzet állt elő a gyergyószéki Salamáson, ahol a település parkjában akartak egy beruházást megvalósítani, ám majdnem bűnügyi eljárás lett a vége, mert nem tudtak róla, hogy időközben a vasúttársaság a saját nevére telekönyveztette a szóban forgó területet. Hasonló helyzetbe került Nagygalambfalva is, szintén egy parkberuházás apropóján. Csíkszereda is évek óta keresi a megoldást, hogy a Brassói út mentén fejlesztéseket eszközölhessen. Csíkszentsimonban is tudni olyan közterületről, amelyet sajátjaként használ a vasúttársaság. Felleltároznák, hol vannak gondok „Még várjuk a településeket vezetőitől a válaszokat. Ugyanis felkértük őket, hogy jelezzék az ilyen és ehhez hasonló gondokat. A prefektúra mindenképp fel akarja leltározni ezeket a visszásságokat” – mondta Petres, aki fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy nem Hargita megyei sajátosságról van szó, épp ezért majd törvénymódosításra lesz szükség. Mint ismert, a vasút biztonsági övezete a vasúttársaságé, azaz az államé, a közutakra vonatkozó jogszabály azonban eltér, ugyanis a teljes biztonsági övezet nincs az állam tulajdonában. A biztonsági övezetek határainak megállapítása körül is vannak még kérdések, és

nemcsak az önkormányzatok számára lehetetleníti el a fejlesztést, hanem gondot okoz egyes magánszemélyeknek is, akik például nem tudnák telekkönyveztetni kaszálójukat, mert ezt már megtette a vasúttársaság.