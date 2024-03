Háromszorosára nőhet a távhőszolgáltatás ára Székelyudvarhelyen

„Úgy gondoljuk, ez lakók és egyben az önkormányzati képviselők arculcsapása, hiszen az utolsó percben tájékoztattak erről, annak ellenére, hogy a polgármester ezt már a mandátuma elején is tudta” – mondta Berde. Rámutatott: a helyzetet bonyolítja, hogy az Urbana Rt. ügykezelésében van a közszállítás üzemeltetése is. Ez azt jelentheti, hogy

ha pénzügyi nehézségek lépnek fel a vállalatnál („csődközeli helyzet alakul ki”), akkor az a közszállítást is érintheti.

Egy 2006-os törvény adott lehetőséget arra, hogy az önkormányzatok szubvencióval segítsék a távhőszolgáltatókat, amennyiben a hőenergia lakossági árát a termelési ár alatti összegben állapítják meg. A különbözetet ez alapján támogatásként kifizethették az önkormányzatok – magyarázta lapunknak Venczel Attila. Ezt követően lépett be Románia az Európai Unióba, így megváltoztak az alapelvek, hiszen

A közöltek ellenére érdemes tudni, hogy nagyjából egy hónappal ezelőtt Venczel Attila, a polgármesteri hivatal főjegyzője már tájékoztatta a tanácsosokat az említett törvényről. Akkor – a kapott információk tudatában – az RMDSZ azt szorgalmazta, hogy pénzeket csoportosítsanak át a büdzsében a távhőszolgáltatás szubvencionálása érdekében. A Székelyhon kérdésére Szakács Tibor, az RMDSZ-frakció tagja azt nyilatkozta, valóban történt említés a témáról, de akkor a részletekről nem tájékoztatták őket, ezért is kérték a múlt heti megbeszélést az Urbana vállalattal. Arról is érdeklődtünk, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő szolgáltató vezetőtanácsi ülésein volt-e szó a témáról, de nemleges választ kaptunk.

A későbbiekben volt egy átmeneti időszak, amely alatt állami pénzeket is lehetett fordítani a fűtéshálózatok modernizálására. Végül 2014-ben megjelent egy miniszteri rendelet, amely szabályozta, hogy évi szinten 15 millió eurónak megfelelő lejnél nagyobb támogatást nem kaphatnak az önkormányzatoktól a szolgáltatók.

(ezt a hivatal kiközölte az Urbana-nak). Azt is közölték, hogy Romániában Székelyudvarhely mellett további 15 település (Gyergyószentmiklós, Bodzaforduló, Csíkszereda, Szucsáva stb.) van hasonló helyzetben, ahol be kell szüntetni az önkormányzati támogatásokat a távhőszolgáltatók irányába. Ezt év végén nyomatékosította a versenyhivatal is, megoldást sürgetve.