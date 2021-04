Háromféle oltóanyag közül lehet majd választani a háziorvosi rendelőkben

Május 4-től a háziorvosi rendelőkben is elkezdődik a koronavírus elleni immunizálás. Az eredeti tervek szerint kétféle védőoltást kaptak volna e célra a háziorvosok, de ezt a napokban háromra bővítették. Az oltásprogramban nem kötelező részt venniük a háziorvosoknak, de az egészségügyi szakhatóság képviselője bízik benne, hogy a rendelők pácienskörük érdekében bekapcsolódnak az immunizálási folyamatba.

Egy hét múlva újabb oltásfelvételi lehetőséggel bővül a koronavírus elleni oltási program: május 4-től a háziorvosi rendelőkben is elkezdődik az immunizálás. Amint arról a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság aligazgatója, Finta Hajnal tájékoztatta lapunkat, a háziorvosi rendelők AstraZeneca és Johnson and Johnson oltóanyagokat fognak kapni e célra, illetve a legutóbbi vonatkozó döntés értelmében Moderna-vakcinákat is.

Nem kötelezik a háziorvosokat

„A téma kapcsán szerveztünk is videós megbeszélést a háziorvosokkal, azért, hogy tájékoztassuk őket erről a lehetőségről, és természetesen, akárhányszor szükség lesz rá, ezt folytatni fogjuk. Nyitottságot észleltünk a háziorvosok részéről.

Természetesen ez nem kötelező az ő esetükben sem, de reméljük, hogy egyre többen fognak csatlakozni. Én úgy gondolom, hogy minden háziorvos felelősséget érez a páciensei iránt és fogja ezt vállalni

– bizakodott a megyei egészségügyi szakhatóság aligazgatója, megjegyezve, tisztában vannak vele, hogy ez pluszmunkát jelent a háziorvosok számára. Az oltásbeadások szervezést igényelnek, ugyanis egy ampullában 6–10 dózis oltóanyag van attól függően, hogy melyik oltóanyagról van szó, ezért gondos tervezést igényel a beoltandók előjegyzése, hogy lehetőleg ne vesszen kárba egy adag vakcina sem – magyarázta Finta Hajnal.

Előny náluk oltakozni

Volt egy felmérés a múlt hónapban, akkor a Hargita megyei háziorvosoknak több mint a fele jelezte, hogy részt venne az immunizálásban, de a megyei egészségügyi szakhatóság aligazgatója reméli, azóta már a maximum körül van ez a szám.

Azok, akik háziorvosuknál oltakoznának, a rendelő telefonszámán érdeklődhetnek, hogy orvosuk részt vesz-e az immunizálásban. Ezt május 4. előtt is megtehetik.

Finta Hajnal kiemelte, a krónikus betegek számára előnyös lehetőség a háziorvosi rendelőben történő oltakozás, ugyanis háziorvosuk tud a betegségükről, és ez alapján elmondhatja azt is, hogy melyik oltóanyag beadását javasolja.

Azt még nem tudni pontosan, hogy Hargita megyében pontosan hány háziorvos vesz majd részt a koronavírus elleni immunizálásban, erősítették meg megkeresésünkre a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál is. Még folyamatban vannak az ezzel kapcsolatos szerződéskötések, ezen a héten lesznek végleges adatok a részvételi arányt illetően – közölték.