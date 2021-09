Három községből közel hatszáz gyerek kap meleg ebédet Háromszéken

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Háromszéken hetente kétszer almát és kekszet, háromszor kiflit és tejet kapnak a rövid programú óvodások és az 0–8. osztályos iskolások. Az augusztus végén megjelent kormányhatározatnak megfelelően a tej-kifli-alma programon keresztül Kovászna megye 6 millió lej értékben biztosít pékárut, gyümölcsöt és tejterméket mintegy 23 ezer gyermek számára – tájékoztat a Kovászna Megye Tanácsa. Ezt az országos programot európai uniós forrásokból finanszírozza a kormány, a megyei önkormányzatok a lebonyolítói a közbeszerzésnek és az elszámolásnak. Az augusztusi kormányhatározat egyik fontos újdonsága, hogy az iskolákban objektív okok miatt ki nem osztható termékeket eljuttathatják a helyi közösségeknek.

„Évek óta szorgalmazzuk, hogy át kell alakítani ezt a programot úgy, hogy lehessen meleg ebédet adni az iskolákban, ez különösen fontos lenne a nehéz körülmények között nevelkedő gyerekeknek, de összességében is egészségesebb lenne minden iskolásnak. Málnás, Bereck és Mikóújfalu vesz részt Kovászna megyéből abban a kormány által finanszírozott kísérleti programban, amely meleg ebédet biztosít az iskolások számára. Most már a gyakorlat is igazolja, hogy ebbe az irányba lenne érdemes a tej-kifli programot fejleszteni” – hangsúlyozta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Mikóújfaluban 156 óvodás és általános iskolás kap ebédet, Málnáson 120 diák, míg Bereckben 319 óvodás és iskolás részesül a program révén biztosított ebédben. Az országban 150 tanintézmény vesz részt a programban, az óvodásoknak és tanulóknak tíz lej értékben biztosítanak díjmentesen meleg ebédet vagy élelmiszercsomagot.