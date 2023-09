Három autógáz-töltőállomás tevékenységét függesztették fel

Büntetőjogi eljárás nem indult, de három, cseppfolyósított gázt forgalmazó, tároló, használó, szállító szakcég működését felfüggesztették Maros megyében, az átfogó ellenőrzések nyomán. A kirótt büntetések is tetemesek.

Voltak olyan cégek, amelyeknek a működési engedélye le volt járva vagy fel volt függesztve, de olyan helyek is, ahol nem a törvény által előírt tárolókban, körülmények között tárolták a gyúlékony anyagokat. A berendezések használata során is hiányosságokat találtak, ezek miatt is bírságoltak.

A prefektusi hivatal tájékoztatása szerint az ellenőrzések nyomán felfüggesztették három cég működési engedélyét. Azt nem közölték, hogy mely cégek ezek. Azonkívül 119 esetben elrendelték, hogy pótolják a hiányosságokat.