Harmatvizek Tündérkert virágairól

Tündérország harmatcseppjei – mutat nevetve a különböző hidrolátumokat tartalmazó üvegekre Balázs Zsóka, majd hozzáteszi, a vízben ott van az adott növény lenyomata, érdemes tudományos szemszögből is megvizsgálni. Vannak országok, ahol reneszánszukat élik a virágvizek, használják az alternatív terápiák során is, ugyanúgy, mint az illóolajakat, csak a párlatok nem annyira invazívak – tudjuk meg Zsókától.

Ezek százszázalékos tisztaságú vizek, ugyanakkor megvannak bennük az adott növény tulajdonságai. A palo santónak gombaölő hatása van, a tömjén is tisztít, ajánlott a fáradt arcbőrre. De a boldogasszony tenyerének, izsópnak, gyantának is antibakteriális hatása van. A kakukkfüvet nem ajánlom a bőrre, mert hihetetlenül csíp, kipirosodik a bőr” – sorolja.

A mai napig rendelem az olajaimat a keverékhez, szép kis összeg havonta, és gondoltam, mi lenne, ha megpróbálnám én is elkészíteni. Orvosnak készültem, és nagyon szeretem a kísérletezéseket. A suliban is a kémialabor volt a kedvencem. Elkezdtem olvasni az illóolajakról.

Akitől rendelem, felkért, hogy adjam ki a teaházat, tartson itt egy alapszintű kurzust, és a végén kérdezte, hogy miért nem készítek én is olajakat, hiszen annyiféle gyógynövényem van. Közelgett a szülinapom, és elsóhajtottam magam, hogy de jó volna, ha lenne nekem is egy illóolaj-lepárlóm. Meg is kaptam” – eleveníti fel a kezdeteket.