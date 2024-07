Harmadszor is nekifutnak Gyergyóban

Mivel a korábbi két alkalom nagyon jól sült el, ezért nem volt kérdés, hogy folytatódik a sorozat: idén is megszervezik a Fuss Neki! Gyergyó adománygyűjtő akciót. Július 16-tól jelentkezhetnek erre a civil szervezetek közösségi programjaikkal.

Három hét áll a gyergyószentmiklósi és környékbeli civil szervezetek rendelkezésére, hogy bekapcsolódjanak a Fuss Neki! Gyergyó harmadik kiadásába, és támogatásokat szerezzenek az újabb projektjeikhez.

Amint Elekes István programfelelős hétfői sajtótájékoztatóján ismertette, augusztus 5-ig áll nyitva az ajtó az alapítványok, egyesületek számára, hogy jelentkezzenek a Gyergyo.fussneki.ro oldalon, megjelölve azokat a projektjeiket, amelyek megvalósításához adományokat szeretnének gyűjteni. Jöhetnek olyanok is, akik már korábban is részt vettek ebben, de újakat is szívesen látnak.