Hargita megye: múlt hónapban is kétszer több volt a haláleset, mint más években

Az októberben feljegyzettnél ugyan valamivel kevesebb haláleset történt novemberben Hargita megyében, de még így is kétszer több a halálesetek száma a sokévi átlagnál: hatszáznál is többen vesztették életüket múlt hónapban.

Megnőtt a halálesetek száma Hargita megyében. Hatszáznál is többen vesztették életüket az év utolsó előtti hónapjában • Fotó: Beliczay László

A Hargita Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat adatai szerint 631 haláleset történt novemberben Hargita megyében. Ez októberhez képest enyhe csökkenést jelent, akkor ugyanis 674 elhalálozás történt. A novemberi adat azonban csak az októberihez képest mutat javulást, egészen más viszont a helyzet, ha az elmúlt évek azonos időszakában regisztrált adatokat vetjük össze.

Mi az oka?

Kikértük a megyei személynyilvántartó közszolgálattól az utóbbi öt esztendő novemberi halálozási adatait, és ezekből kiderül, hogy

a többéves átlagnak a kétszeresét is meghaladja a novemberi halálesetek száma.

A koronavírus-járvány előtti utolsó évben, azaz 2019 novemberében 297 haláleset történt a megyében, 2018 novemberében 290, 2017 novemberében pedig 316. A halálesetek gyakorisága már tavaly, a járvány első évében is magas volt novemberben, akkor ugyanis 525 halálesetről készült feljegyzés, az idén novemberben történt 631 haláleset azonban még a tavalyi értéket is jócskán túlszárnyalja.

A többlethalálesetek – vagyis az a 300-nál is több elhalálozás, amely a sokévi átlaghoz képest a novemberi többletet jelenti – hivatalosan nem mind koronavírushoz köthető elhalálozások, hiszen a megyei prefektusi hivatal a napi jelentéseiben nagyjából 170 Covid-halálesetről számolt be november 1. és december 1. között. Ám amint azt lapunknak már az októberi magas elhalálozási számok kapcsán elmondta Tar Gyöngyi, a megyei egészségügyi szakhatóság vezetője,

valószínű, hogy a koronavírushoz köthető halálesetek száma nagyobb, mint ami a hivatalos adatokból kitűnik.

A többlethalálozás ugyanis azokat az eseteket is magában foglalja, amelyekben Covid-fertőzöttek otthon vesztették életüket, köztük alapbetegségekkel rendelkező idősek is, akiknek a hozzátartozói utólag sem szerették volna, hogy igazolást nyerjen a Covid-fertőzés. Ugyanakkor nőhetett a halálozások száma amiatt is, hogy krónikus betegek a koronavírustól félve, a korlátozások vagy az egészségügyi szolgáltatásokhoz való nehézkes hozzáférés miatt nem fordultak időben orvoshoz alapbetegségükkel.

Hullámzás

A halálesetekről készült statisztikában egyébként jól lekövethetők a koronavírus-járvány hullámai Hargita megyében. Az adatok szerint az előző, tavaszi járványhullám csúcsán a 400-at is meghaladta a havi halálesetek száma. A februári 331-hez képest márciusban 415-re, áprilisban pedig 438-ra nőtt a megyében feljegyzett elhalálozások száma. Ezt követően csökkent: májusban 380 halálesetet jegyez a statisztika.

Nyáron azonban – júliusban és augusztusban – valamivel kevesebben haltak meg Hargita megyében, mint a járvány előtti utolsó év, azaz 2019 azonos időszakában. Ősszel aztán újból nőni kezdett a halálozások száma, októberben már 674 elhalálozás történt, ami messze meghaladja az elmúlt évek átlagértékeit.