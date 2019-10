Hamarosan látni fognak a gyergyószentmiklósi térfigyelő kamerák

Kameraszerelés a város Csíkszereda felőli bejáratánál. Hamarosan egy autós sem marad észrevétlen • Fotó: Fehér Csongor

Szeptember elején szereltek fel tizenkét térfigyelő kamerát a gyergyószentmiklósi városbejáratoknál, és a napokban történt meg az áramellátásukhoz és internetkapcsolatukhoz szükséges eszközök csatlakoztatása. Így mostantól technikai szempontból már működésképesek, figyelni pedig várhatóan egy hét múlva fognak. Mint Fodor-Vanyó Csaba, a városháza illetékese érdeklődésünkre elmondta,

hétfőtől történik meg a rendszer tesztelése, az optimális beállítások megoldása, és azt követően fognak igazából „látni”.

Az eddig felszerelt tizenkét kamera közül öt rendszámfelismerésre is képes, és egy belső rendszeren a rendőrség pillanatok alatt azonosítani tudja az autó tulajdonosát is. Ezáltal pontosan követni lehet, hogy egy adott jármű mikor érkezett be a városba, és ha tovább is ment, mikor hagyta el a város területét.

A hét másik kamera egyrészt a többit is figyeli, hogy ha valaki tönkre akarná tenni vagy el akarná lopni, azonosítható legyen az elkövető, másrészt pedig különböző szögekből figyeli az utat.

A kamerák képeit gyergyószentmiklósi helyi rendőrségnél a nap 24 órájában szemmel tartják.

Fodor-Vanyó Csaba továbbá közölte, a tervben összesen 108 kamera felszerelése szerepel, ennyi szükséges ahhoz, hogy a város legtöbb fontos csomópontját ellenőrizhessék. Ez azonban több mint 100 ezer euróba kerülne, ezért döntöttek úgy, hogy egyelőre csak a négy fontos városbejáratnál figyelik a beérkezőket és távozókat.