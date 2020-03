Hamarosan 3D-s látogatást tehetünk a Kultúrpalotában

Annak ellenére, hogy a múzeumok is zárva tartanak, a tudományos munka nem szünetel. A kutatásban részt vevő muzeológusok dolgoznak: akinek a munkája megengedi, az otthon, más az intézmény falai között. A Kultúrpalotában az orgona felújítása is folyamatos.

Többek közt a Kultúrpalota előterme is 3D-s formában lesz látható • Fotó: Haáz Vince

Hamarosan 3D-s látogatást tehetünk a Maros megyei múzeum különböző részlegein. Például látható lesz a Kultúrpalota elő-, nagy- és kisterme, Tükörterme, illetve első lépésként a román modern művészeti galéria – tájékoztatott Soós Zoltán múzeumigazgató, hozzátéve, hogy most készül a program, amely révén bárki betekinthet a múzeumokba, megnézheti a kiállításokat.

Az igazgató arról is beszámolt, hogy a világhálón szeretnék ismertetni mindazokat az újdonságokat, amelyeket eddig még nem volt alkalmuk az érdeklődőknek bemutatni. Például 2019 végén fejeződött be egy több mint tízéves kutatási projekt, amely a marosvásárhelyi várban feltárt gótikus és reneszánsz kályhák bemutatását és restaurálását tűzte ki célul. Ezek közül elsőként

egy 15. század elejéről származó, Zsigmond király korabeli kályhát rekonstruáltak, ami a Vármúzeum épületében lesz látható.

A kályha szinte valamennyi eleme előkerült töredékes állapotban, ezek felhasználásával készült el a rekonstrukció. A restaurálási munkálatokat Orbán Lívia végezte, míg a rekonstrukció Péter Alpár kerámiaművész munkáját dicséri.

A kályha a legkorábbi ilyen jellegű rekonstrukció Romániában.

A nagyterem több mint százéves, műemlék jellegű orgonájának felújításával jól haladnak, hamarosan be is fejezik – válaszolta érdeklődésünkre Soós Zoltán, hozzátéve, hogy eredetileg egy ünnepi rendezvénnyel szerették volna újra használatba venni a frissen felújított hangszert, de most más formát keresnek az ünneplésre, valószínűleg online módon kerítenek rá sort.