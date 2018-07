Hajléktalanok italozó- és alvóhelye lett a sírkert

Visszatérő probléma a hajléktalanok jelenléte a csíkszeredai Szentlélek utcai temetőben – panaszolta egy olvasónk. Szerinte van, aki már motyóját is ott tartja, kutyája pedig a sírokon pihen, megbotránkoztatva az embereket. Távol tartani sem egyszerű az illetékteleneket.

Kezdetleges táborhely a temetőben, egy sírkő és az orgonabokor között • Fotó: Gecse Noémi

A Szentélek utcai temető a hajléktalanok számára is menedéket nyújt, szinte már otthonossá vált egyesek számára – hívta fel a figyelmet egy csíkszeredai olvasónk, aki rendszeresen látja, mi történik a sírkertben. Mint elmondta,

évek óta megütközést kelt az emberekben a hajléktalanok jelenléte,

akik nemcsak a vízcsaphoz járnak be, van közülük, aki otthon is érzi magát, mivel személyes tárgyait, ágyneműjét is ott tartja.

Inni mennek oda többen, de egyikük ott is alszik. Vasárnap délután is ott voltunk, a sírkő mögött volt a holmija. Ez nem is zavart annyira, de van egy nagy fekete kutya, ami a sírok tetején fekszik, összetapodja ezeket. Ez megalázó egy kegyeleti helyen

– mesélte a hölgy, aki akkor fel is szólította az illetőt, hogy távozzon, megfenyegetve, hogy hívja a rendőrséget. Mint megtudtuk, az említett hajléktalan személy a sírkert felső részén, a Testvériség sugárút felőli kerítés közelében „táborozott” le, az orgonabokrok tövében. „Ezért kár fizetni a sírhelyekért, temetőgondozásért” – vélekedett a panaszos, hozzátéve, a hajléktalanok ugyanakkor csoportosan is iszogatnak a temetőben, és ráfekszenek a padokra. Tavaly az is megtörtént, hogy

egy idős embert, aki rájuk szólt, mert ráültek a felesége sírjára, úgy megvertek, hogy a mentő szállította el

– ismertette a hölgy.