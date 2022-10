Hagyományőrző napot tartottak a kisiskolások

Múltidéző osztálymúzeumot rendeztek be, hagyományőrző és egyben nyílt napra hívták, várták a szülőket, pedagógusokat, más osztályokat kedden délelőtt a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Általános Iskola IV. Step by Step osztályában. Eigel Katalin és Sándor Éva Emilia tanítónők diákjai többhetes projektet követően kiállítással egybekötött bemutatót tartottak az általuk összegyűjtött régiségekből.

Reggel 8 órától 13 óráig a múltról, a hagyományokról szólt minden a negyedik osztályosok termében. A Step by Step módszerrel tanuló diákok az elmúlt hetekben a családjukban fellelhető régiségeket gyűjtötték össze. Ezekből rendezték be a múltidéző osztálymúzeumot. Az összegyűjtött tárgyakat több témakörbe csoportosították. Az írott emlékek között előkerültek régi könyvek, diplomák, ételjegyek, bemutatták ugyanakkor a régen használt háztartási eszközöket, például mozsarakat, vasalókat, dísztárgyakat, szerszámokat.

A negyedik osztályos Step by Stepesek a reggeli órákban elsősorban a szülőknek mutatták be az osztálymúzeumot, közben gyergyói népdalokat énekeltek, sőt, a környező falvakról járók a ma is élő hagyományokról is beszéltek, többek között a kalákáról, a káposztavágásról, a pityókaásásról.