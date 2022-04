Ha még nem elég a bárányhúsból: flekkenkészítés szakszerűen

A megfelelő előkészületeket elvégezve kiváló bárányflekkent süthetünk az otthoni gáztűzhelyünkön is – ehhez nyújtott tanácsokat ezúttal Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa. Emellett a hús emésztését megkönnyítő, üde saláta összeállításáról is beszélt, hiszen a köret nélkülözhetetlen része a fogásnak.

„A háztartások többségében jó eséllyel maradt meg bárányhús a húsvéti ünnepeket követően, de ha nem, ezt egész biztosan be lehet szerezni még a gazdáktól. Az is valószínű, hogy kevesebbet kell majd fizetnünk az alapanyagért, mint egy héttel korábban” – fejtette ki Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Mint mondta, ezért is döntött úgy, hogy az időszaknak megfelelő alapanyaggal fog dolgozni és elkészít egy ínycsiklandó, laktató bárányflekkent. Olvasóinknak azt ígéri, hogy nem lesz nehéz dolguk, ha követni akarják példáját, néhány mozzanatra azonban érdemes odafigyelni a jó eredményért.

Fontos előkészületek

Az első és legfontosabb dolgunk, hogy csontozzuk ki a félbevágott bárányt lehetőleg úgy, hogy a hús teljes egészében egyben maradjon – magyarázta a szakember. Ehhez haladjunk a nyaktól lefele, eltávolítva a bordákat, a lapockát, valamint a gerinc- és combcsontokat. „Lehetőleg úgy dolgozzunk, hogy minél kevesebb hús maradjon a csontokon. Persze utóbbiakat sem kell eldobni, ha már lefejtettük róluk a húst, hiszen kiváló alapanyagjai lehetnek egy báránylevesnek” – hangzik a tanács.