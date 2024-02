Ha ezzel elkészülnek, már nem lesz időjárásfüggő az ivóvíz biztosítása

Késéssel ugyan, de tavasszal Maros megye két régiójában is befejezik az ivóvízhálózat kiépítését, és vezetékes vizet biztosítanak több ezer otthonban. A munkálatok Nyárádmentén és Mezőségen zajlanak, többnyire olyan helyeken, ahol nyáron mindig gondot okozott az elegendő mennyiségű ivóvíz biztosítása.

Nyárádmentén négy községben fejezik be az ivóvízhálózat kiépítését, a Mezőségen pedig hat községben biztosítják majd a minőségi ivóvizet.

Nicu Tomuletiu azt is elmondta, hogy a beruházás révén nemcsak a fővezetékeket helyezik el, hanem a tervekben szereplő utcákba is lefektetik a vezetékeket. De

Megtudtuk, hogy a Mezőségen, a Marosludas-Mezőgerebenes közötti vízvezeték kiépítését, bővítését is tavaly december 31-ig kellett volna befejezni, de ez esetben is haladékot kértek – és kaptak – , így a tervek szerint tavasszal lehet majd a vezetékekre csatlakozni. Mezőszengyel, Mezőtóhát, Mezőzáh, Mezőméhes, Mezősályi és Mezőgerebenes községekben kilencezret meghaladó lakónak biztosítanak vezetékes ivóvizet.

Az illetékes kérdésünkre jelezte, általában az ivóvíz bevezetését mindenki fontosnak tartja, ezért ki is használják a lehetőséget, hogy vezetékes vizük legyen. Különösen azért, mert

a Nyárádmentén, de különösen a Mezőségen nyáron a kutak elapadnak, és az embereknek a mindennapi szükségleteikhez, de a gazdaságukban levő állataiknak is nehéz a vizet biztosítaniuk.

Azt tapasztalták ugyanakkor, hogy míg a víz bevezetését nagyon fontosnak tartja mindenki, a szennyvíz elvezetését már jóval kevesebben igénylik. Holott ez is rendkívül fontos, és hosszú távon az emberek egészségére és a környezetre is káros, ha nem kiépített rendszerekbe kerül a szennyvíz – húzta alá a szóvivő.

Megtudtuk azt is, hogy a két nagylélegzetű pályázat révén csak a vízvezeték-hálózatot építik ki, de több önkormányzatnak, például Ákosfalvának saját pályázata van a szennyvízhálózat kiépítésére; ráadásul a szolgáltató is számos tervet készített elő, hogy ezt is megoldja.