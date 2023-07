Gyűlnek a népviseletes fotók

Munkaközösségek, óvodáscsoportok, kisgyermekes családok, házaspárok, férfiak és nők, kislányok és kisfiúk éltek a lehetőséggel, a székely népviselet napjára ünneplőbe öltöztek és meg is örökítették ezt. A fotókat a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Facebook-oldalán tették közé, a cikk írásakor 80 felvétel szerepelt az idei albumukban.

Nemcsak Csíkszékről, hanem Erdély más vidékeiről is küldtek be fényképeket, akadtak olyan lányok is, akik a dédmamájuk székely ruháját vették fel. Tavaly több mint 150 képet töltöttek fel a mozgalom során.

A táncegyüttes 2017-ben indította útjára ezt a kezdeményezést, amelyet hagyományosan az Ezer Székely Leány Napját megelőző pénteken tartanak. Szombaton ismét fel lehet ölteni a népviseleteket, a csíksomlyói nyeregben tartott eseményre.