Gyorsan kell foglalni és akár utazni is, hogy elérhető legyen az oltás

Továbbra is érezhető a vakcinahiány Romániában az időseknek is beadható, a Pfizer-BioNTech és a Moderna által kifejlesztett oltóanyagokból, a legtöbb olyan oltási központban beteltek a helyek, amelyekben ezekkel immunizálnak. A jelenség alól Hargita megye sem kivétel, több panasz is érkezett szerkesztőségünkbe azzal kapcsolatban, hogy az idős igénylők nem tudnak időpontot foglalni az oltásra. Az előjegyzés nem lehetetlen, de türelemre, utazási hajlandóságra és esetenként szerencsére is szükség van hozzá.