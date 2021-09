Gyergyószentmiklósi fiókot nyitna a megyei egészségbiztosítási pénztár

Új lendületet kapott a vállalkozói szövetség. Sokakat érdeklő eseményekre fókuszálnak • Fotó: Szabó Zsolt prefektus/Facebook

Telt házas vállalkozói estet szervezett a gyergyószéki Arbor Vállalkozók Szövetsége, ahol a fiatal vállalkozók sikertörténeteinek megismerése mellett különböző intézményekkel történő együttműködésekről is szó eset. Barabás Csaba, az Arbor Szövetség nemrég megválasztott elnöke köszöntőjében kihangsúlyozta, a rendezvény célja, hogy minél több helyi vállalkozónak tudjanak helyet és teret biztosítani a bemutatkozásra, az ismerkedésre, a tapasztalatcserére.

A Szilágyi vendéglő udvarán megszervezett rendezvényen jelentette be Szabó Zsolt, Hargita megye prefektusa, hogy a prefektusi hivatal és az Arbor Szövetség közötti partnerségi megállapodás eredményeként a megyei kormánybiztosi hivatal jogtanácsosa, Páka Hunor tanácsadással támogatja a gyergyói vállalkozókat. „Beszéltem a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatójával is, aki megígérte, hogy a vezetőtanácsi ülésen megvitatják annak lehetőségét, hogy Gyergyószentmiklóson is fiókot nyissanak.

A gyűlés után az igazgató azt közölte velem, nem látja ennek akadályát, tehát nagy valószínűséggel hamarosan Gyergyószentmiklóson is lesz a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak egy irodája

– fogalmazott a prefektus.

Sikertörténetek

Barabás Csaba, az Arbor Vállalkozói Szövetség elnöke fiatal vállalkozókkal beszélgetett, így a jelenlévők egy-egy sikertörténetet is megismerhettek. Ilyen volt annak a roma származású fiatalnak a története, aki autómosót működtet és példakép is lehet a fiatalok számára, vagy az a kézműves csokoládégyártó fiatal esete, aki gyermekkori álmát valósította meg, miután Angliából hazatérve saját kézműves műhelyt indított. Az est folyamán több fiatal vállalkozó szólt arról, hogy a külföldi munkakeresés helyett miért az itthon maradásban látta meg a lehetőségeket. Kóstolással egybekötött termékbemutatót is tartottak a vállalkozói esten, háromféle sajtót, hentesárut és bort, ugyanakkor teát és szörpöket is kóstolhattak a jelenlévők, helyi vállalkozók jóvoltából. A vállalkozások szempontjából egyre fontosabb pályázati lehetőségekről, cégbejegyzés és egyéb ügyintézéssel kapcsolatos lehetőségekről is tájékoztatást kaptak az est résztvevői.