Székely Vágta: volt, ami volt, most új verseny következik

A hétvégi Székely Vágtán huszonhat lovas áll rajthoz, közülük tizenöten a Nemzeti Vágtára való kijutásért küzdenek, a többiek pedig a Góbé Futamon vesznek részt. Minden idők legerősebb futamaiként emlegetik a most hétvégi megmérettetést, hiszen jó néhány Székely Vágta-nyertes galoppozik, és mind arra törekszenek, hogy megismételjék győzelmüket. A maksai Óriáspince-tetőn szervezett rendezvényre Gyergyószékről három lovas készül – László Pál, Ferencz Árpád, és visszatér Fazakas Géza is.

Fazakas Géza Gammával készen áll a versenyre. Archív • Fotó: Székely Vágta

A Székely Vágtán induló lovasok felének van már valamilyen helyezése a korábbi futamokról, a többiek pedig szintén rutinos lovasok, tehát jól ismerik a pályát, és azt is tudják, milyen adottságokkal lehet Székely Vágtát nyerni. Ennek megfelelően izgalmas verseny várható, kérdés, hogy Berde Loránd vagy Fazakas Géza dupláz-e, esetleg Zsigmond János tripláz. Mellettük galoppozik majd Bartha Ferenc, László Pál, Ugron Attila és Tóth Barna is, közülük a gyergyószentmiklósi induló, László Pál ezúttal új lóval, Kemesével próbál szerencsét.

A Góbé futamon is erős a mezőny: Bálint András és Szellő kétszeres győztesek, ismét indulnak, de starthoz áll László Pál is Dáriusszal – utóbbi ló volt a leggyorsabb a 2016-os futamon, adják hírül a szervezők a Székelyvágta.ro honlapon. A Székely Vágtán tíz Kovászna megyei és öt Hargita megyei település lovasa vesz részt, a Góbé Futamon pedig hét Kovászna megyei és négy Hargita megyei versenyző indul.

László Pál és Ferencz Árpád nyerni megy

Gyergyószentmiklóst idén is László Pál képviseli – jelentette be Nagy Zoltán polgármester, és bízik abban, hogy ezúttal is jeleskedni fog. A 32 éves szentmiklósi lovas mindkét versenyen indul, a Székely Vágtán Kemese nevű hétéves kisbéri félvérrel, a Góbé Futamon pedig Dariusszal, a 15 éves shagya arab hátán. László Pál elmondta:

nem reménykedek, tudom, hogy első leszek, mindkét versenyen.

László Pál egyébként közösen készül Ferencz Árpáddal a megmérettetésre, négy hónapja folyamatosan edzenek. A 21 éves Ferencz Árpád is mindkét futamon indul, ahogyan László Pál mondta, a „mi fiúnk” a Székely Vágtán Gyergyóditró színeiben indul, a Góbé Futamon pedig Barótot képviseli. A Böjte atya otthonában, a Szent Anna-házban élő fiatalember a Székely Vágtán Sábával, egy hétéves román sportlóval, a Góbé Futamon pedig Tagjával, egy szintén hétéves orlov ügetővel indul.

Visszatér Fazakas Géza Gammával

Nagy visszatérője a lovasversenynek Fazakas Géza és Gamma. A Székely Vágta korábbi kiadásán a Gammából vett doppingminta pozitívnak bizonyult, ezért a szervezőbizottság a lovast és a lovat a 2016. és a 2017. évi, míg Gyergyószárhegyet a 2016. évi Nemzeti Vágtán történő versenyzéstől eltiltotta.

„Két év kihagyás után újra indul a Székely Vágtán Fazakas Géza. A benevezés a Bástya Sportklub színeiben történt, a gyergyószárhegyi önkormányzat támogatásával. Gamma lovával Géza 2015-ben kijutott a Nemzeti Vágtára. Következő évben újra indult a Székely Vágtán a sikeres páros, ahol kizárták Gammát doppingfogyasztásra hivatkozva. Akkor, elutasítva az egyszerű közleményt és kizárást, levélben kértem a tény bebizonyítását konkrét dokumentumokkal. Erre azóta sem adtak választ a szervezők. Úgy gondolom, hogy valami oka van ennek a ténynek. Mindenesetre azt tudom, hogy Gamma és Géza képes felvenni újra a harcot. Mi büszkék vagyunk rájuk, és alázattal biztatjuk őket ismét” – fogalmazott Danguly Ervin, Szárhegy polgármestere.

„Fel kell ülni a lóra!”

Fazakas Géza március derekától készül Gammával a versenyre. „Az ember, ha nem ül lóra, nem nyer, fel kel ülni a lóra!” – mondta Fazakas Géza. Természetesen most is, mint korábban, az erős mezőny tudatában a győzelemért indul.

Lejárt a tiltás, felkészültünk, indulunk, annak ellenére, hogy keserű szájíz maradt, és válasz sem érkezett az indoklásokkal

– jegyezte meg Fazakas, hozzátéve Gammának nem voltak egészségügyi problémái, mindketten fel vannak készülve a futamra.