Gyergyói irodát kérnek az egészségbiztosítótól, Udvarhely is profitálhat belőle

Munkapontot, irodát nyithat Gyergyószentmiklóson a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár. Erről már folynak az egyeztetések azzal a céllal, hogy az állami intézmény közelebb kerüljön a helybéliekhez. A gyergyószentmiklósi kezdeményezésnek az udvarhelyiek is haszonélvezői lehetnek.

A Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár csíkszeredai székhelye. Ha minden jól alakul, nem kell ide járjanak a gyergyószékiek • Fotó: Veres Nándor

A gyergyószéki cégeket összefogó Arbor Vállalkozók Szövetségének elnöke, Barabás Csaba már bemutatkozásakor ismertette: egyik célja az, hogy

minél több megyei, állami közintézmény Gyergyószentmiklóson is elérhető legyen,

az emberek ne kelljen a megyeszékhelyre utazzanak az ügyeiket intézni. Ebből az első közel áll a megvalósuláshoz.

Amint Barabás Csaba megkeresésünkre válaszolva elmondta, múlt héten Szabó Zsolt prefektussal tárgyaltak a témáról, és a kormányhivatal képviselőjét kérték fel, hogy közvetítse kérésüket az egészségbiztosítási pénztár (CAS) vezetőségének.

A prefektus már másnap átadta az Arbor igényét megfogalmazó levelet Duda Tihamérnek, a pénztár megyei vezetőjének, ezen a héten, szerdán pedig az intézmény vezetőtanácsa megvitatta a kérdést, és pozitívan véleményezték a megkeresést. Azaz,

részükről nincs akadálya annak, hogy Gyergyószentmiklóson megnyíljon a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár helyi irodája.

Ezekben a napokban több illetékes is szabadságon van, de hétfőn újabb tárgyalás következik, ahol már konkrét témák kerülnek terítékre, például a megyei informatikai rendszer összekapcsolásának módja az új irodával, vagy a szükséges személyzet alkalmazásának kérdése.

Gyergyószentmiklós polgármestere, Csergő Tibor ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az új irodának megfelelő helyiséget biztosítsanak.

Akár Székelyudvarhelyen is

„Saját tapasztalatomból és a cégvezetőkkel való beszélgetésekből is tudom, hogy mennyi időt, idegességet jelent most az ügyintézés. Be kell utazni Csíkszeredába az iratcsomókkal, és ha valamilyen hiba merülne fel ezekben, újra meg kell tenni az utat, és van, hogy kifutnak a határidőkből emiatt. Ugyanakkor

az egyszerű embereknek is utazniuk kell egy szimpla igazolásért is. Azon dolgozunk, hogy ez megváltozzon,

és minél több szolgáltatás elérhető legyen Gyergyószentmiklóson” – magyarázta Barabás. Hozzátette, Duda Tihamér azt is közölte vele, hogy a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár szerdai gyűlésén

felmerült az is, hogy Székelyudvarhelyen is munkapontot létesíthetne az intézmény.