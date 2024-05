Gyereknapi játék a Rádió GaGán!

Imádjuk a gyerekszájakat, és akár évek múlva is kacagva idézzük a vicces mondatokat. De vajon te mindig érted, miről beszélnek a lurkók? Teszteld magad a Rádió GaGa Gyereknapi játékában, és vidd haza értékes nyereményeink egyikét!

Regisztrálj a Rádió GaGa Gyereknapi játékba, és nyerj! A játékban való részvételhez nincs is más teendőd, mint május 27. – június 1. között elküldeni a 0730-548 888-as számra SMS-ben vagy WhatsApp-on keresztneved, telefonszámod és a megyét, ahonnan hallgatsz bennünket. A játékok órájában többször is meghallgathatod, hogy miről beszél a gyerek. Amennyiben téged hívnak műsorvezetőink, és kitalálod, hogy mit mond a gyerekszáj, azonnal megajándékozunk, de 17:00 óra után a napi fődíj is a tiéd lehet.

És ez még nem minden! Június elsején, azaz gyereknapon kisorsolunk egy 3000 lej értékű extra nyereményt is!

Lássuk, ebben a játékban mi mindent lehet nyerni:

mi is lehetne jobb gyerekprogram, mint együtt kalandozni a családdal, így a Richter Safari Park felajánlásának köszönhetően 5 darab 250 lej értékű utalvánnyal lehetnek gazdagabbak a szerencsés regisztrálóink, mely utalványok fejenként 4 fő belépésére jogosítanak fel;

a táncoslábú gyerekeknek kedvez a székelyudvarhelyi Leroy Dance Studio , akik 10 darab 125 lej értékű utalványt kínáltak fel, melyeket tánctanfolyamra használhatnak fel a nyertesek;

a sepsiszentgyörgyi székhelyű S&Z Biciklis Üzlet jóvoltából 5 darab 100 lej értékű utalvánnyal ajándékozzuk meg hallgatóinkat;

gondolva arra, hogy egy gyereknek játékból, no meg cipőből sosem elég, a székelyudvarhelyi Lurkó Játék- és Gyerekcipőbolt felajánlásában 6 darab 50 lej értékű utalványt sorsolunk ki;

a marosvásárhelyi inCub.e nyelviskola egy 100 lej értékű Bluetooth fülhallgatóval, valamint egy 80 lej értékű termosszal lepi meg nyerteseinket.

Nap végi nyereményekben sem lesz hiány. Mutatjuk is, hogy melyek ezek: