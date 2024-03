Gyerekeknek és felnőtteknek is üzen Mátyás király

Az rövid sívakció utánra időzítette a Maros Művészegyüttes a Mátyás király álruhái című mesejáték bemutatóját, részben így készülve a népmesékből is ismert király trónra lépésének 563. évfordulójára, de azért is, hogy tanulságos mesejátékkal indulhassanak vissza az iskolapadokba a gyerekek. A bemutató március 4-én, hétfőn 19 órától lesz.

A Mátyás király álruhái című előadást a Maros Művészegyüttes 2007-ben mutatta be először, nagy sikernek örvendett akkor és éppen azért is újították fel és tűztek újra műsorra.

sokáig a mesejátékokat csak délelőtt, óvodai és iskolai osztályoknak játszották, a közönség kérése alapján most már esténként is műsorra tűzik.

Azt tapasztalták, hogy a délutáni, esti előadásokon, akkor is, ha inkább gyerekeknek szól nagyon, sok felnőtt is szívesen részt vesz, egy-egy előadáson a nézőtér hatvan-hetven százalékát felnőttek töltik meg. A most felújított Mátyás király álruhái is egy olyan eladás, amelynek mondanivalója van felnőttnek és gyermekeknek, hiszen a színpadról visszaköszön a mai világra is oly jellemző pénzsóvárgás, de az a fontos tanulság is, hogy az igazság mindig utat talál magának és mindig a felszínre kerül.