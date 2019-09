Gyerekek körében népszerűsítik a kerékpározást, rollerezést, gyaloglást

Oszkárt, a mászkáló kígyót hívják segítségül Marosvásárhelyen is, hogy arra biztassák a kisdiákokat, hogy ne autó igénybevételével, hanem gyalog, kerékpárral vagy rollerrel járjanak iskolába. A fenntartható közlekedést népszerűsítő akció hétfőn kezdődik Marosvásárhelyen és két hétig tart.

Két keréken iskolába. Környezettudatos alternatíva. Archív • Fotó: Haáz Vince

Az Oszkár, a mászkáló kígyó elnevezésű program lényege, mint azt Heim László koordinátortól megtudtuk, hogy

az előkészítős és I-IV.osztályos kisdiákokat a mozgásra, gyaloglásra, kerékpározásra, hajtányozásra biztassák.

A programban résztvevő iskolákban a tanítónénik két hétig nyilvántartják, hogy a kisidákok mivel érkeztek iskolába és matricákat kapnak, amelyeket felragaszthatnak Oszkár kígyóra.

HIRDETÉS

„A programot harmadik alkalommal szervezzük meg a mobilitás hete keretében és most tíz marosvásárhelyi iskola kapcsolódott be. Készítettünk egy felmérést, amelyből kiderült, hogy jelenleg a kisdiákok mivel mennek iskolába. Ebből kiderül, hogy

a lakónegyedekben levő körzeti iskolákban 60 százalékos az aránya azoknak, akik gyalog, kerékpárral vagy rollerrel érkeznek, míg a vokacionális iskolákban ennek fele.

A program utáni időszakban ismét felmérjük, hogy ki mivel jön az oktatási intézményben, hogy lássuk, hogy mennyire sikeres a kezdeményezés” – mondta el Heim László.

A koordinátortól megtudtuk, hogy nemcsak a gyerekeket biztatják arra, hogy fenntarthatóan, minél kevésbé környezetszennyező módon járjanak iskolába, hanem a szülőket is bevonják a közlekedési kérdések megvitatásába. Velük és a városháza, rendőrség illetékeseivel

arról egyeztetnek, hogy milyen nehézségek vannak az iskolák megközelítése során, hol lenne szükség módosításokra, átjárókra.

A szülők konkrét kérései alapján került több helyre olyan jelzés, amelyekkel az épületek közvetlen közelében nem lehet a járdára parkolni, így azok szabadon maradnak az iskolába igyekvők számára, de átjárót is alakítottak ki a visszajelzések alapján.

Ha azt elérjük, hogy a gyermek nem pont az iskola kapujában, hanem egy utcával arrébb száll le és egy kicsit gyalogol, vagy, ha az osztálytársak, iskolatársak kisegítik egymást és egy autóban többen jönnek a diákok iskolába, már eredményt értünk el.

A szülők visszajelzéseiből tudjuk, hogy a gyerekek nagyon fogékonyak erre a kezdeményezésre, sokszor veszekednek a szülőkkel hogy engedjék, hogy kerékpárral, rollerrel jöjjenek suliba.”

Heim László arról is beszámolt, hogy érdekes tapasztalata volt, hogy a román tanítónők és közösségek, akiket szintén be szerettek vonni ebbe a programba, kevésbé voltak nyitottak, sokkal kevesebben kapcsolódtak be az Oszkár, a mászkáló kígyó programba.

Marosvásárhelyen idén a a Művészeti, a Waldorf és a sportiskola, a Bernády György, Tudor Vladimirescu, a Friedrich Schiller, a Nicolae Bălcescu, az Európa Általános Iskola, a Bolyai Farkas és a Rákóczi Ferenc Gimnázium alsós osztályai vesznek részt a programban.