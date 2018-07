Gyakorlatilag vége a sürgősségi útlevelek igénylésének

Naponta kétszáz kérést fogadnak és dolgoznak fel a Maros megyei útlevélosztályon, és ez előreláthatóan az elkövetkező hetekben sem lesz másként. Péntektől azonban változik a jogszabály, így az elektronikus útlevelek az eddigi öt év helyett tíz évig lesznek érvényesek, felnőttek esetében. Újdonság az is, hogy ezután csak nagyon kivételes esetben lehet ideiglenes útlevelet készíttetni, amit eddig két óra alatt kiállítottak. Mivel egyre többen igényelnek magyar útlevelet, a marosvásárhelyi demokráciaközpontot is felkerestük, hogy mit érdemes tudni ezek kibocsátásáról.

Román útlevél. Hosszabb ideig érvényes • Fotó: Thomas Campean

Nem zökkenőmentesen, de viszonylag gyorsan be lehet adni az útlevélkérvényét Marosvásárhelyen. Sokan élnek az online programálás lehetőségével, illetve júliusban és augusztusban az ügyfélszolgálat idejét is meghosszabbították, így naponta 8.30 és 16.30 között lehet leadni a kérvényeket, míg kedden délutáni program is van: 18.30-ig lehet útlevelet csináltatni. Jó tudni, hogy a lakosság-nyilvántartó irodában nem lehet kifizetni az útlevéldíjat, így azt korábban kell elintézni a postahivatalban vagy a prefektúrán. Az is fontos azok számára, akik útlevelet szeretnének készíttetni, hogy

a földszinten van egy sorszámkiadó gép, ahová be kell ütni a kifizetett összegről kapott bizonylat számát, és annak alapján kapja a sorszámot a kliens.

Ez azért fontos, hogy ne a várakozás után derüljön ki, hogy nincs kifizetve az irat elkészítéséhez szükséges pénzösszeg.

A felnőtteknek szóló elektronikus útlevél ára 258 lej, a 12 évnél kisebb gyermekek okmányára 234 lejt kell fizetni, és az ideiglenes útlevél, amit eddig sürgősségi módon is el lehetett készíttetni, 96 lejbe kerül.

Noha törvény szerint az elektronikus útlevelet a kérvény beadásától számított harminc napon belül kell kibocsátani, jelenleg 14 napon belül készül el, és kérhető, hogy a lakhely szerinti postahivatalnál lehessen átvenni. Ez főként azok számára fontos, akik nem kívánnak másodszor is beutazni Marosvásárhelyre.

Kétszáz kérvény

A marosvásárhelyi útlevélosztály vezetője, Daniela Nicușan érdeklődésünkre elmondta, jelenleg nagyüzem van náluk, rengetegen vannak,

naponta kétszáz kérvényt is bevesznek és feldolgoznak. Összehasonlításul elmondta, hogy egy átlagos hónapban nem haladja meg a százat az útlevélkérések száma.

Ami a várakozási időt illeti, az osztályvezető nem tudott pontos számot mondani, de azt mindenképp kiemelte, hogy amióta működik az online programálás, minden zökkenőmentesebben működik. Két irodában fogadják a helyszínen sorszámot igénylőket, és egy külön irodában az online programálással érkezőket. Ez utóbbi helyen azonban, ha lejár a jelentkezők száma, akkor a soron következőket fogadják.

„Megtörténik, hogy kisgyerekekkel jönnek, vagy síró csecsemőkkel, és akkor nehezebben lehet fényképet készíttetni, elhúzódik az idő, de azért nyári időszakhoz képest eléggé gyorsan le lehet adni a kérvényt” – mondta az illetékes.

Komoly változások péntektől

Daniela Nicușan beszámolt arról is, hogy a pénteken érvénybe lépő törvény értelmében a 25 évnél idősebb személyek esetében ötévesről tízévesre hosszabbítják az egyszerű elektronikus útlevél érvényességi idejét, a 12 és 25 év közötti igénylőknek kiállítandó útlevél érvényességi ideje pedig a jelenlegi 3 évről 5 évre nő. A 12 évesnél kisebb gyerekek számára 3 évig érvényes elektronikus útleveleket fognak kiállítani. Ez a változás csak a péntektől beadott kérvények esetében lesz érvényes.

„Nagyon fontos tudnivaló, hogy péntektől nem lehet, vagy csak nagyon indokolt esetben lehet egyszerű ideiglenes útlevelet, úgynevezett sürgősségi útlevelet kérni. Hiszen

a torlódást és a zsúfoltságot részben az okozta, hogy mindenki tudta, gyorsan kész van ez a típusú útlevél, ezért az utolsó pillanatra hagyta, és csak az utazás előtti napokban jött el hozzánk. Ezt a sürgősségi útlevelet péntektől csak külön kérésre és engedéllyel csináltatjuk meg, például ha orvosi beavatkozásra kell sürgősen külföldre utaznia a kérvényezőnek”

– számolt be az osztályvezető, aki azt is elmondta, hogy ha lejárnak a szabadságolások, és nem lesz szakemberhiány, újraindítanák az útlevélkérvények elfogadását Segesváron, Szászrégenben és Dicsőszentmártonban is, ahol korábban is működött.

Online bejelentkezni a marosvásárhelyi útlevélosztályra a prefecturams.ro oldalon lehet.

Hosszasabb az eljárás, de olcsóbb



A magyar állampolgársággal rendelkezők magyar útlevelet is igényelhetnek, amely anyagilag kevésbé terheli meg a családi költségvetést, főként a kiskorúak esetében. Mint Kirch Attila, a marosvásárhelyi demokráciaközpont vezetője érdeklődésünkre elmondta, minden szerdán eljönnek a csíkszeredai főkonzulátus szakemberei, és a volt Klastrom utcai demokráciaközpontban átveszik a kéréseket. Időpontot lehet kérni a kérvények beadásához a 0365–430902-es telefonszámon, de jó tudni, hogy legalább egy hónapra előre programálnak. Az útlevélhez szükséges iratok felnőttek és gyermekek esetében is a honosítási okirat és a lakcímkártya, valamint a román személyazonossági igazolvány. A 18–65 év közötti személyek esetében a magyar útlevél tíz évig érvényes és az OTP bankba kell befizetni a 65 eurós illetéket. 65 év felett 20 eurót kell fizetni. Gyermekek esetében a díj változik annak függvényében, hogy a családban hány kiskorú van, ha egy, akkor az útlevél díja 28 euró, ha kettő, akkor 24 euró gyermekenként, illetve ha három, akkor 22 euró. Jó tudni, hogy a gyermekek számát akkor is figyelembe veszik, ha a szülők csak egy kiskorúnak csináltatnak okmányt. Kirsch Attila arra is felhívta az érdeklődők figyelemét, hogy a 12 évnél kisebb gyermekek esetében a szülők kell hozzák a fényképet, aminek mérete 3,5/4,5 centis. A hat évnél kisebb gyermekek esetében az útlevél 3 évig, a 6–18 év közötti személyek esetében 5 évig érvényes. „Fontos, hogy nemcsak a programálás nem megy egyik napról a másikra, hanem az útlevél elkészülésére is hat hetet kell várni, így érdemes időben kérvényezni a magyar okmányt.”