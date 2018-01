Grafikai szempontból semmiféle elképzelés nem tükröződik Marosvásárhely közterein

• Fotó: Haáz Vince

– fogalmazott a volt alpolgármester, aki szerint ez nemcsak kíváncsivá tenné a Marosvásárhely iránt érdeklődőket, de olyan gazdag tartalommal is rendelkezik, amit ki lehetne aknázni több szempontból is.

Ez azt jelenti, hogy nem kell a történelmet, a hagyományos értékeket megtagadni, de a jövőt kell tervezni, előre kell tekinteni, megfogalmazva a jövőképet is. „Nagyon jó lenne egy ilyen brand megfogalmazásába a 20-30-as évüket élő fiatalokat bevonni” – hangsúlyozta Csegzi, aki úgy fogalmazott, hogy az arculat a közösségnek, annak gondolkodásának a védjegye. A matematika mellett jelentős szerepet kellene az informatikának is juttatni, illetve az iskoláknak, egyetemeknek.

Kolcsár Zsolt úgy látja, célként fel kellene zárkózni a kulturális fővárosok közé, mert Marosvásárhely igenis oda való ha a jelentőségteljes múltját és értékeit nézzük. Ehhez pedig hozzátartozik egy egységes és hatásos arculat. Hasonlóképpen látja Csegzi Sándor is. „Azért is küzdöttünk a kulturális főváros címért, mert az egy olyan folyamat, amely lehetőséget ad a megnyilvánulásra, tulajdonképpen egy állapotfelmérés, a közösségnek saját magáról a jövőbe vetített képét is vetíti” – fogalmaz Nagyszebent említve példaként, amely ezzel a címmel lépett nagyot. Hasonló értékei Marosvásárhelynek is vannak, amelyeket, ha felmutat, kellőképpen értékel, építeni tud azokra.

Van egy stratégiai elképzelés is a város fejlesztésére, de azokat a konfliktusokat is kezelni kell, amelyek visszahúzzák a várost

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a kultúra terén a művészeteket és a tudományokat lehetne kiemelni.