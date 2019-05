Gőzerővel folynak a munkálatok a pápalátogatás előkészítésére Csíksomlyón

Több mint egy hónapja fogtak hozzá a csíksomlyói Hármashalom oltár előtti emelvény felújításához, nagyobbításához és befödéséhez, amelyet Ferenc pápa csíksomlyói látogatása alkalmából a Vatikán kérésére végeznek el.

Az emelvény újrapadolása, és megnagyobbítása már korábban elkészült, a befödés félköríves faszerkezetét is már felállították, jelenleg a tartógerendák felszerelésén dolgoznak a munkások.

Erre vonnak majd fehér színű vásznat, középen átlátszó anyagot szeretnének használni, hogy látható maradjon a Hármashalom oltár keresztje. A csíksomlyói nyeregben további felkészülés zajlik a zarándokok fogadására, nemrég mobilvécéket is szállítottak ki a helyszínre, ahová összesen 300 darabot terveznek majd kihelyezni. Az oltárhoz vezető utat is lekavicsozták, a kihangosításhoz szükséges áramvezetékeket is lefektették, és az oszlopokat is felállították.

A pápamobil tervezett útvonalát szintén kavicsos úttal jelölték meg a nyeregben.