Gépek és emberek kellenek

Jó évet tudhat maga mögött a Gyergyószentmiklósi Városi Kórház, adóssága nincs, és pozitív mérleggel zárta az elmúlt esztendőt. Több új orvos érkezéséről, fejlesztési tervekről számolt be Ferenczi István kórházigazgató, kiemelve, hogy idén a legfontosabb egy komputertomográf (CT) beszerzése, és további szakemberek alkalmazása.

A városi kórház mérlege pozitív, további szakorvosokra van szükség • Fotó: Baricz-Tamás Imola

– hangsúlyozta Ferenczi István, de hozzátette, még vannak osztályok, ahol szükség van orvosokra, ilyen például a gyermekosztály. Továbbá az altatóorvos szülési szabadságra megy, a helyettesítéséről már tárgyalásokat folytatnak, és sürgősségi szakorvost is keres az intézmény, igaz, egyelőre sikertelenül, ugyanis országos viszonylatban nagy a hiány ilyen szakorvosokból – fejtette ki.

Az intézmény történetében ilyen még nem volt, hogy egy év alatt ennyi új orvos érkezzen, ennek hatását a lakók is érezni fogják

mely többek között a mellrák korai diagnosztizálásában segíti a szakembereket. Az igazgató arról is szólt, hogy több cég és magánszemély is támogatást nyújtott az elmúlt évben a kórháznak, amiért szintén köszönetét fejezte ki.

korszerű műszert vásároltak a sebészeti osztály számára a helyi önkormányzat támogatásával, a kardiológia is több felszereléssel bővült, és immár van egy új ultrahangkészüléke is az intézménynek,

„Gazdasági szempontból jól zárta az évet a gyergyószentmiklósi kórház, adóssága nincs, mérlege pozitív” – jelentette be Ferenczi István igazgató sajtótájékoztatón, és köszönetet mondott kollégáinak, a kórház minden egyes alkalmazottjának, erőfeszítésüket méltatva. Elmondta azt is, több beruházással sikerült az ellátás minőségét javítani,

A lehető legfontosabb a CT beszerzése

Ferenczi István a komputertomográf (CT) vásárlásáról elmondta, az első fontos lépéseket már sikerült megtenni, ugyanis a Hargita megyei önkormányzat megszavazta a hozzájárulást, így a gyergyószentmiklósi önkormányzat biztosítani tudja az önrészt a készülék megvásárlásához. Az igazgató megjegyezte, olyan nap is van, hogy három-négy beteget kell a csíkszeredai kórházba szállítani CT-vizsgálatra, így igen nagy szükség van Gyergyószentmiklóson is egy ilyen készülékre. A kórház vezetése lát esélyt a támogatás megszerzésére. A CT vásárlásán kívül idén pályázat útján szeretnének támogatást nyerni a röntgengépek kicserélésére, a járóbeteg-rendelők felújítására, valamint a tetőtér átalakítására is – fogalmazott az igazgató.

Egész Gyergyószéknek fontos a kórház



Hargita Megye Tanácsa 140 ezer lejt szavazott meg arra, hogy a gyergyószentmiklósi kórház a gyógyításhoz szükséges újabb modern készülékekkel fejleszthesse felszereltségét. Mindez egy térségi összefogás eredménye is – közölte sajtótájékoztatón Barti Tihamér, a megyei önkormányzat alelnöke. Barti kifejtette, Gyergyószék polgármestereivel egyeztettek, és mindenki egyetértett azzal, hogy a települések mindegyikének fontos az intézmény, ennek köszönhető, hogy a pénzelosztás során ekkora összeg jutott ide. A 140 ezer lej egy komputertomográf (CT) és más készülékek vásárlásához szükséges önrészként lesz felhasználható. A CT ára ugyanis ennek tízszerese, de ahhoz, hogy az egészségügyi minisztérium finanszírozza a gép beszerzését, a kórháznak biztosítania kell a teljes összeg tíz százalékát.