Gasztroakadémia nyílt Székelyudvarhelyen: „abból főzzünk, amink van”

Fontos ugyanakkor a megfelelő hulladékgazdálkodás is – például minimálisra kell csökkenteni a műanyaghasználatot, szelektíven kell gyűjteni a szemetet stb. –, amit sajnos jelenleg vidékünkön is másodlagos problémaként kezelnek – jegyezte meg a miniszter, aki hozzátette, a pályázók a környezettudatos oktatásra is hangsúlyt kell fektessenek. Lényeges lenne még a fesztiválozók helyszínre jutásának környezetbarát megoldása vagy éppen a megújuló energiaforrások használata is. Egyebek mellett ezen intézkedések megoldását támogatná a tárca, a pályázók legkevesebb 50 ezer lejt és legtöbb egymillió lejt igényelhetnek majd.

Készülnek a gasztrofesztiválra



Trucza Adorján bejelentette, hogy szeptember 14–17. között tartják meg a Taste of Transylvania gasztrofesztivált a Gyimesi Skanzenben. A rendezvényen visszaváltható, lebomló anyagú eszközöket fognak használni, hogy minél kevesebb szemet termeljenek. Az ételmaradékot és a lebomló anyagú poharakat is komposztálni fogják a helyszínen, majd a közeli legelőkön szórják el. „Le nem bomló anyagú szemét csak akkor lesz, ha azt valaki tudatosan hozza be a fesztiválra” – fogalmazott.



A fesztiválon egyébként két színpadot alakítanak ki, a tavalyi nyolc helyett pedig huszonkét standot rendeznek be a séfeknek – tehát az ételkínálat is nagyobb lesz. A meghívott szakácsok mindegyike kap egy tiltólistát, hiszen a munkájuk során nem használhatnak távolról érkező alapanyagokat. Ezt ellensúlyozandó a szervezők kedvező áron biztosítanak számukra helyi alapanyagokat. Közel száz vendéglátásban jártas szakember lesz jelen az rendezvényen, és nagyjából negyven szakmai előadásra kell számítani.



A belépőjegyek és a szállást is tartalmazó csomagok értékesítése májusban kezdődik el a már említett honlapon. A szervezők buszokat is szeretnének indítani az ország nagyobb városaiból, amelyek reggel a helyszínre szállítják az érdeklődőket, este pedig hazaviszik. Ezzel is szeretnék csökkenteni a rendezvény karbonlábnyomát. Kozma Mónika úgy véli, hogy a fesztivál segíthet abban, hogy Erdély felkerüljön a nemzetközi turisztikai térképre.