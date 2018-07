Fúvósszene tölti be Csíkszentmártont

„Sokat tanulunk, de jó”

Szentimrei, lövétei, madarasi, csicsói gyermekek gyakoroltak klarinéton az iskola udvarának egy szegletében. Érdeklődésünkre azt mondták, jól telik a táborban.

Sokat kell tanulni, de nem baj

– tették hozzá többen, míg volt olyan is, aki szerint nem könnyű a sok elmélet. Többségük már sokadjára vesz részt a táborban és a gyerekek egy része fúvószenekarban is zenél. A madarasi, ősszel hatodik osztályba készülő Petres Tibor Balázs azt mesélte el, náluk csak felnőttek zenélnek a zenekarban, így velük nem tud játszani. A klarinétozást két éve kezdte el egyedül, most a művészeti népiskolába jár be tanulni. A lövétei fúvószenekarban fiatalok is vannak, így az onnan érkezett gyermekek ott is hasznosítani tudják majd a tanultakat – mondta egy másik résztvevő, Ladó Norbert. A szintén lövétei Mihály Boglárkára az ütős hangszeresek között bukkantunk rá, egyedüli lányként ült a dobok mögött. Azt mesélte el, már kiskorában is szerette a dobokat, a tábor végén pedig jelentkezni fog a lövétei fúvószenekarba és reméli, fel is veszik.