Francia Guyanára szólította a munka: Dél-Amerikában tölt három esztendőt a háromszéki Péter család

A világ minden pontján vannak magyarok, így nyilván az Európai Unió dél-amerikai külterületén (!), a Franciaország tengerentúli megyéjeként számon tartott Francia Guyanában is. Ott ráadásul több olyan családról tudni, akik Erdélyből, Székelyföldről utaztak ki – munkaügybe. A háromszéki Péter Zsuzsannával ottlétükről beszélgettünk.

– Kezdjük a legfontosabbal: hogyan jutottatok el Székelyföldről a dél-amerikai kisvárosba, a huszonhatezer lélekszámú francia-guyanai Kourouba?

– Férjem, Péter István Olivér a francia idegenlégiónál dolgozik 2007 óta, én 2015-ben költöztem ki Franciaországba. Egy ideje foglalkoztatott minket a gondolat, hogy ha van lehetőség, akkor családostól költözzünk ki Franciaország valamelyik tengerentúli területére, jogi besorolás alapján tengerentúli megyéjébe. Tudtuk, hogy nem fognak Új-Kaledóniába helyezni, ezért a két esélyes helyszín a Madagaszkár melletti Mayotte vagy a dél-amerikai Francia-Guyana volt, ugyanis ott működnek kihelyezett idegenlégió-egységek. Ez utóbbi jött össze hamarabb; úgy gondoltuk, hogy mivel a gyerekünk is abban a korban van (jelenleg 4 éves), hogy most már megmarad az emlék, de még nem is olyan idős, hogy az iskola kárára váljon a költözés, ezért belevágtunk.

HIRDETÉS

– Francia Guyana nyilván attól is érdekes hely, hogy az Atlanti-óceán nyugati partján fekszik, mégis az Európai Unió szerves része. Miben nyilvánul meg az, hogy Franciaország egyik a tengerentúli megyéjéről van szó?

Sokan valóban nem is tudják, hogy bár Dél-Amerikában van; Francia Guyana Franciaország egy megyéje, tehát ebből adódóan az EU része. Azt tudni kell, hogy szűk évszázaddal ezelőtt, emberek sorsát pecsételte meg az érkezés, többségük számára nem volt visszatérés Európába, 1858 és 1938 között ugyanis büntetőtelepéiről volt híres a tengerentúli megye.

III. Napóleon francia császárnak volt az ötlete, hogy Franciaország kisebb-nagyobb bűnözőit ide száműzze.

Na, de erről épp eleget lehet olvasgatni, én csak egy kis kedvet adtam. Manapság egyébként úgy kell elképzelni, hogy Párizsban a román útlevéllel igazoltuk magunkat, repültünk kilenc órát, és miután megérkeztünk, ugyanaz maradt a telefonszolgáltatónk, az egészségügyi biztosításunk, illetve egyéb biztosításunk, a bankunk, az adófizetési módunk stb. Franciául beszél mindenki, attól függetlenül, hogy a 280 ezres Francia-Guyanában hihetetlenül változatos a lakosság összetétele. Túlnyomó többségben vannak az afrikai származásúak, a hajdani rabszolgák leszármazottai, kreolok, mulattok, karibiaiak, kínaiak, indiánok, nem kínai ázsiaiak (pl. Cacao faluban csak hmong-ok vannak) és a francia fehérek – mindenki a saját nyelve mellett beszéli a franciát.