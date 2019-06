Főzőműsor a kamerák mögött – gyorsan elkészíthető, különleges receptek a Főnix Konyhától Fülöp-Székely Botond • 2019. június 17., 14:18 2019. június 17., 14:18 HIRDETÉS Mindössze négy munkatárs és rengeteg kreativitás kell ahhoz, hogy a Főnix Konyha minden héten érdekes receptekkel és hasznos tanácsokkal lássa el azokat, akik nyitottak az újdonságokra, továbbá szívesen főznek otthon. Kulináris különlegességeiket ezentúl mellékletünkben is követhetik olvasóink. A csapat ezúttal a főzőműsor elkészítésének hátterébe engedett bepillantást, és egy gyorsan elkészíthető reggeli fogást is bemutatott.

Brokkoli, gomba és császárszalonna. Ez volt a hűtőben, ebből főzött • Fotó: Barabás Ákos

Egy közös főzés után döntötte el a székelyudvarhelyi baráti társaság, hogy megalakítják az azóta már ötödik éve működő Főnix Konyhát – emlékezett vissza Kovács László, aki tulajdonosként menedzseri feladatokat lát el. Mint mondta, az akkori négyszemélyes társaság minden tagja más-más területen dolgozott, de már akkor világossá vált, hogy megvalósítható az ötlet, ha összedolgoznak. Volt ugyanis köztük szakács, operatőr, fotós és menedzser is. A stúdiót ugyanakkor Kovács László saját konyhájában rendezték be, ahol most is forgatnak. A kezdetek óta hosszú utat járt be a csapat, amelynek a menedzseren kívül minden tagja kicserélődött. Noha többeket máshová szólított el az élet, lendületünkből nem veszítettünk, sőt a nehézségek megerősítettek és kreativitásra sarkalltak, ami elengedhetetlen egy jó műsor elkészítéséhez. Az új tagok más-más meglátásokkal érkeztek, amelyek szintén emelték a színvonalat – magyarázta Kovács. Folyamatos tanulás „Én nem tudnám magam úgy elképzelni, hogy reggel hatkor elmegyek dolgozni és mondjuk kettőkor hazamegyek, azután pedig semmi dolgom nincs. Éreznem kell azt a nyomást, azt a pörgést, azt az információáradatot, ami egy konyhában van, továbbá látnom kell a megelégedett mosolyt a vendégek arcán” – fogalmazott lapunknak Bándi Sándor Domokos, a Főnix Konyha séfje, aki már tizenöt éve dolgozik a szakmában. Mint mondta, számtalan kül- és belföldi étteremben dolgozott már, a szamárlétra minden fokát megjárva volt például mosogató, de konyhasegéd is. Munkája során elsősorban a szakácsoktól igyekezett ellesni a szakma alapját, de kreativitását használva sokszor maga is kísérletezett köretekkel, húsokkal, salátákkal. Volt olyan, hogy saját receptjével lepte meg a vendégeket, és ha nekik ízlett, akkor azt érdemes volt máskor is elkészíteni. Persze Bándi azt vallja, hogy fejlődéséhez elengedhetetlen az alázat és az, hogy folyamatosan részt vegyen a különböző képzéseken.

Bándi: folyamatosan tanulnia kell annak, aki komolyan veszi a szakmát • Fotó: Barabás Ákos

„A gasztronómiában folyamatosan változnak az alkalmazott technikák, így fel kell zárkózni az új lehetőségekhez, ha igazán jók akarunk lenni. A tanulásnak soha sincs vége, hiszen ennek a szakmának a határa a csillagos ég, és mindig fejlődik. Nincs olyan, hogy itt most megállok, mert elég jó vagyok, és hagyom magam beszürkülni. Ez nem én lennék” – fejtette ki. Hozzátette, szakmai fejlődése során az elkövetkezőkben nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni a péktermékek elkészítésére és a cukrászati tudnivalók elsajátítására is. „Úgy érzem, ezek a gyengeségeim közé tartoznak, de mindenképp tanulni szeretnék, hiszen a péktermékek és a cukrászat is része a gasztronómiának” – így a Főnix Konyha szakácsa. Nem szabad félni az újtól „A cél, hogy helyi alapanyagokból egy kis újítással gyorsan elkészíthető ételeket mutassak be a Székelyhon hasábjain” – fogalmazott Bándi Sándor Domokos. Rámutatott, az újítás lehet a fűszerezésben, a tálalásban, de akár az ételek elkészítésében, párosításában is. Persze nemcsak recepteket ígér, hanem tanácsokat is ad, hogy az ételek ne csak az ízlelőbimbóknak, de az orrnak és a szemnek is kellemesek legyenek. „Ilyen apró tanács, hogy a kelkáposztát egyszer megfőzzük, majd jeges vízbe tesszük, és csak utána pürésítjük, mivel így megmarad a szép zöld színe” – magyarázta a szakács. Arra is kitért, hogy a bemutatott recepteknél fontos, hogy bárki által könnyen beszerezhető alapanyagokról legyen szó.

Saját felszereléssel dolgozik a szakács. Nem győzte hangsúlyozni, mennyire fontosak a jó eszközök • Fotó: Barabás Ákos

Mindemellett igyekszik olyan fűszereket használni, amelyek igazán az erdélyi gasztronómiára jellemzők: például a kapor, a tárkony, a csombor vagy a lestyán. Persze emellett újdonságokra is lehet számítani. „A fiatalok mellett azokat az ügyes háziasszonyokat és férfiakat szeretném megszólítani, akik még lelkesen főznek egészséges ételeket és nyitottak az újdonságokra. Be akarom bizonyítani nekik, hogy nem kell órákig bíbelődni, ha mondjuk négy személyt szeretnének meglepni egy finom étellel, hanem erre akár fél óra is elég lehet” – szögezte le. Hozzátette, hasábjainkon előételeket, főfogásokat, leveseket, desszerteket és salátákat is bemutat majd. Természetesen mindeközben a szakma rejtelmeibe is bepillantást enged. A számokról A marketingért és a vállalkozás jogi hátteréért Szécsi Zsolt felel. Rámutatott, ennek megfelelően nemcsak a különböző tárgyalásokon vesz részt, de igyekszik minden kedvelt médiacsatornán népszerűsíteni tevékenységüket. A számok azt mutatják, hogy főleg a 39–54 éves korosztály kedveli a műsoraikat, és az összes érdeklődő 79 százaléka nő. A műsorok Hargita megyében a legnépszerűbbek, ezt Maros és Kolozs megyék követik, nem sokkal lemaradva. Kovács László elmondta, Erdély után a románok lakta vidékek felé szeretnének nyitni, vagyis bemutatnák az ottani ételkülönlegességeket is, természetesen sajátos módon újragondolva. Tervben van, hogy román nyelvű műsorokat is forgassanak, egyelőre azonban havonta egyszer készítenek feliratozott epizódokat. A csapat ugyanakkor igyekszik minél több helyszínen forgatni, ezért egy „mobilkonyhát” is készítettek, ami azt jelenti, hogy egy asztallal egybeépített főzőkályhát is magukkal tudnak vinni, ha terepre mennek. Erre a műsorok színesebbé tétele érdekében volt szükség, de sokszor megrendelőik is igényelték. Hogyan készülnek a felvételek? Egy éve a Főnix Konyha operatőre Fülöp Attila, aki fotósként kezdte pályafutását ezelőtt tíz évvel. Ezt egy hosszabb időszak követte, amíg kamerát fogott és rendezvényeken kezdett videózni. Idővel beletanult a szakmába, és akkor már imázsfilmek elkészítését is vállalta, ahogyan jelenleg is teszi. A Főnixhez beugrósként került, amikor a korábbi operatőrt kellett helyettesítenie. Így azonnal beleegyezett, amint teljes állást ajánlottak neki.

Jó esetben is egy napba telik Fülöp Attilának a műsor elkészítése • Fotó: Barabás Ákos

Addig még nem készítettem olyan filmeket, amelyeket folyamatosan sugároznak a tévében, de szívesen vettem a kihívást – magyarázta Fülöp. Közölte, egy főzőműsor elkészítését sosem lehet fix időben mérni, hiszen az helyzettől függően változik. Ez azt jelenti, hogy ideális esetben nagyjából két órát vesz fel maga az események lefilmezése, és további 5–6 órát a videó vágása. Persze ez ennél jóval több is lehet, ha mondjuk nem Székelyudvarhelyen, a megszokott stúdióban, hanem egy másik helyszínen zajlik a forgatás. „Igazából a műsor időközben a receptes könyvemmé is alakult, hiszen rendre megpróbálom én is elkészíteni a családnak azokat az ételeket, amelyeket Domi bemutat” – árulta el az operatőr. Abból főzött, ami volt Talán mi lepődtünk meg legjobban, amikor a műsor forgatásának helyszínére érve Bándi közölte velünk, hogy ő nem készült különösebb recepttel, gondolva, hogy úgyis csak beszélgetni fogunk. Mi ugyanakkor ragaszkodtunk ahhoz, hogy egy étel is elkészüljön, hiszen csak így lehet igazán bemutatni a csapat munkáját. Ennek hallatára sem esett kétségbe a szakács, mondván, hogy már volt olyan versenyen, ahol csupán néhány, előre nem ismert alapanyagot kapott és abból kellett valami finomat főznie. Elsétált a hűtőszekrényig, majd a császárszalonnát, a gombát és a brokkolit elővéve csak annyit közölt, hogy energiabomba reggeli lesz. Noha mi hitetlenkedve néztük, ő rögtön munkához látott.

Vajban pirult meg a brokkoli, a császárszalonnához viszont nem kellett zsiradék • Fotó: Barabás Ákos

Levágta a brokkoli rózsáit, sós vízben megfőzte, majd egy kis vajban megpirította. Ezt később botmixerrel pürésítette. A nyers gombát nagyobb darabokra vágta, majd szintén vajban pirította meg. Ezután apró szeletekre vágta a császárszalonnát, ami mindenféle zsiradék nélkül került a serpenyőbe. Ezt chips állagúra pirította. Munka közben azt is elmondta, hogy a brokkoli szárát sem érdemes eldobni, mivel abból rózsákat lehet faragni, amelyekkel díszíthetjük a reggelit, ha vendégeket várunk vagy épp a családot lepnénk meg. Mindig fontos a jó tálalás, hiszen az emberek először a szemükkel kóstolják meg az ételt – magyarázta. Ezután ő maga is díszítve tálalta fel a reggelit.

20 perc alatt elkészült a reggeli. A díszítés is fontos eleme a tálalásnak • Fotó: Barabás Ákos

„Ez az étel olyan napokon ideális, amikor nem volt idő vásárolni és csak kevés alapanyagból dolgozhatunk. Ez garantáltan ínycsiklandó és energiadús étel reggelire, ráadásul mindössze 20–30 perc alatt elkészíthető” – így Bándi. Ezután megtudhattuk, mi történik a műsor során elkészített ételekkel, vagyis közösen reggeliztünk a stábbal és a stúdióként szolgáló ház lakóival.

Leleplezve. A műsorban készült ételeket a stáb és meghívottjaik fogyasztják el • Fotó: Barabás Ákos