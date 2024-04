Folytatódik a „türelemjáték” Székelyudvarhely Csíkszereda felőli kijáratánál

Tavaly novemberben számoltunk be róla, hogy órákat kellett állni a dugóban a felújítás alatt álló Bethlenfalvi úton, ahol néhány esetben egészen Máréfalváig értek az autósorok.

Katona Lóránt, a helyi rendőrség helyettes igazgatója akkor rámutatott, igyekeznek mindent megtenni az autósok segítése érdekében, olyan napok is vannak, amikor egyszerre tíz kollégájuk irányítja a forgalmat a helyszínen. A helyzetet nehezíti azonban, hogy sok autós használja a Bethlenfelvi utat, volt, hogy több mint 9 ezer járművet számoltak ott kollégáik. A legnagyobb gondok a reggeli, illetve a délutáni órákban voltak, ez pedig most sincs másként. Év végén aztán a hideg időjárás miatt leállásra kényszerült a kivitelező, február végén pedig már arról számoltunk be, hogy folytatódnak a munkálatok.