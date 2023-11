Idegtépő forgalmi dugók a Bethlenfalvi úton

Többször is előfordult az elmúlt napokban Székelyudvarhelyen, hogy órákat kellett állni a dugóban a felújítás alatt álló Bethlenfalvi úton, ahol néhány esetben egészen Máréfalváig értek az autósorok. Kedden délelőtt nem voltak gondok, a helyi rendőrség munkatársai irányították a forgalmat. Az egység munkatársai hideget is, meleget is kaptak a sofőröktől.