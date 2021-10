Folyamatosan helyhiánnyal küszködnek a székelyföldi kórházak

Továbbra is aggasztó mértékben nő a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma Hargita megyében, a betegek túlnyomó többsége kritikus vagy súlyos állapotban van, a Covid intenzív terápiás (ATI) osztályok beteltek, az egészségügyi intézmények pedig folyamatosan helyhiánnyal küszködnek. Maros megyében is aggasztó a helyzet.

• Fotó: Veres Nándor

Ugyanakkor a non-Covid intenzív terápiás (ATI) osztályon is kezelnek olyan betegeket, akiknek ugyan negatív már a tesztjük, de továbbra is intenzív terápiás ellátásra szorulnak. A szóvivő elmondása szerint folyamatosan a következő lépésen gondolkodnak annak érdekében, hogy mindenkit el tudjanak látni, úgy a koronavírus-fertőzötteket, mint a más betegségekben szenvedőket.

A tüdőgyógyászati, a fertőző betegségeket kezelő, a belgyógyászati, a gyermek-, a szülészeti és a neurológiai osztályokon, illetve az intézmény főépülete előtt lévő moduláris kórházban ápolnak fertőzötteket, illetve az újszülött osztályon is van egy fertőzésgyanús csecsemő. Emellett a gasztroenterológiai osztály felköltözött neurológiai osztályra, így előbbiben is kialakítottak 15 helyet az enyhébb tünetekkel rendelkező koronavírus-fertőzöttek számára, illetve két kórtermet tartanak fenn a fertőzésgyanús pácienseknek. Bővítették továbbá a helyek számát a belgyógyászati- és a gyermekosztályon, utóbbin jelenleg öt gyermeket és három hozzátartozójukat kezelik.

– tudtuk meg Kiss Edit sajtószóvivőtől. Mint részletezte, 34 páciens állapota kritikus, a fennmaradó betegek többsége pedig súlyos vagy középsúlyos állapotban van, enyhe tüneteket kevesen tapasztalnak. A kórház Covid intenzív terápiás (ATI) osztálya tele van, tíz beteget kezelnek ott. A növekvő esetszám miatt már az intézmény számos osztályán kezelnek koronavírusos betegeket, illetve további átszervezéseket is eszközöltek.

Míg a múlt hét elején Hargita megye még a sárga besorolás alá esett (három ezrelék alatt volt a fertőzöttségi arány), és a kórházi kezelésre szoruló koronavírus-fertőzöttek száma 269 volt, keddre már a négy ezreléket is meghaladta a fertőzöttségi arány a térségben, az egészségügyi intézményekben ápolt betegek száma pedig 393-ra emelkedett. Maros megyében ugyancsak romlanak a járványmutatók, kedden 346 koronavírusos pácienst ápoltak a kórházakban.

A Székelyudvarhelyi Városi Kórházban valamivel jobb a helyzet, ott kedden 139 igazoltan koronavírus-fertőzött pácienst ápoltak. Zörgő Noémi sajtószóvivő elmondása szerint mindössze négyen rendelkeznek enyhe tünetekkel, 135-en viszont súlyos vagy középsúlyos állapotban vannak. Az intenzív osztály ebben az intézményben is tele van, az ott kezelt 10 beteg közül négyet intubáltak, hatan pedig gépi lélegeztetésre szorulnak. Az osztályokon lévő páciensek közül továbbá 79-en szorulnak oxigénmaszkos lélegeztetésre, a negyedik hullámban ilyen magas értékre eddig nem volt példa. A szóvivő arra is kitért, hogy számos forgatókönyvet dolgoztak ki arra vonatkozóan, hogy mit tudnak még felszabadítani, ha tovább nő az ellátásra szorulók száma. A székelyudvarhelyi kórházba beutalt betegeknek ugyancsak 88 százaléka nincs beoltva, ám a sajtószóvivő szerint örvendetes, hogy

az elmúlt időszakban növekedett az oltakozási kedv a városban.

Nehézségekkel küzd a Gyergyószentmiklósi Városi Kórház is, amely a fent említett két intézménnyel ellentétben nem oxigéntartállyal, hanem oxigén-generátorral rendelkezik, ami technikailag jóval korlátoltabb. Fülöp Enikő kórházmenedzser érdeklődésünkre elmondta:

a generátor nem bírja a terhelést abban az ütemben, ahogy a kezelésre szorulók száma növekszik.

Jelenleg 34 igazoltan koronavírusos és kilenc fertőzésgyanús személyt kezelnek a kórházban, mindannyian súlyos és középsúlyos állapotban vannak. Ezzel azonban betelt az olyan ágyak száma, amelyeknél rendelkezésre áll az oxigénes légzéstámogatás, már így is palackos orvosi oxigénnel segítenek be a generátornak. Fülöp Enikő elmondása szerint egyelőre nem tudják, mi lesz, ha növekszik a betegek száma, mert a helyek számát a generátor korlátolt kapacitása miatt nem tudják tovább növelni, az átszállítás pedig nehézkes, mert más kórházak is helyhiánnyal küszködnek.

A Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház szomszédságában működő rohammentő-szolgálat (SMURD) épületének egy részét átalakították, ott várakoznak a súlyos állapotban levő koronavírusos betegek, hogy felkerülhessenek a kórházakban levő, intenzív terápiás osztályokra. Maria Salanța vezető orvos arról beszélt a sajtónak, hogy az átlagosnál több koronavírusos beteg igen súlyos állapotban jelentkezik náluk, naponta átlagosan 30-an.

Szinte kivétel nélkül mindenki oxigénpótlásra szorul.

A kevésbé súlyos eseteket át tudják utalni a fertőző betegségek klinikájára, de a kritikus eseteket ott tartják a SMURD-nál, amíg üres lesz egy hely az intenzív terápián. Maros megyében egyébként 60 intenzív terápiás ágy van, ezek folyamatosan foglaltak. Nemrég kapott a megyei kórház egy mobil intenzív terápiás részleget, de ezt még nem sikerült beüzemelni, várják a jóváhagyást az oxigénellátás biztosítására. Az orvosi egyetem sportcsarnokában kialakított ideiglenes intenzív terápiás kórházban vannak más megyéből hozott betegek is, de a Maros megyeiek élveznek elsőbbséget.

A Maros Megyei Klinikai Kórházhoz tartozó intézményekben és osztályokon kedd reggel 142 beteget kezeltek. Mint Gáll Boglárka, a kórház sajtószóvivője elmondta, összesen 174 helyet tartanak fenn a koronavírusos betegek számára, illetve tíz ATI-s ágyat, utóbbiak mindig foglaltak, de a kórtermekben vannak még szabad ágyak. Maros megyében koronavírusos betegeket gyógyítanak Szászrégenben, Segesváron és Dicsőszentmártonban is.