Földbe helyezett kábelek Csíkszeredában: a 2026-os határidő sem tartható

Bőven akad még eltávolításra váró, használaton kívüli vezeték a csíkszeredai villanyoszlopokon. Ugyanakkor pozitív példa is akad: az egyik szolgáltató már több oszlopáról leszerelte idén. Hosszú távon akkor lesz erre megoldás, amikor minden vezetéket föld alá helyeznek.

Megkerestük Bíró Árpádot, a DEER Hargita megyei kirendeltségének vezetőjét, hogy szerinte milyen a hozzáállás a szolgáltatók részéről ebben a kérdésben.

„Változó. Akad olyan is, amelyik idén rengeteg használaton kívüli vezetékét leszerelte Csíkszeredában” – válaszolta az igazgató. Ugyanakkor hozzátette, van még tennivaló ezen a téren, vannak túlzsúfolt oszlopok még a városban, és máshol is a megyében, azonban nincs annyi személyzetük, hogy minden problémára azonnal megoldást találjanak.

Elmesélte azt is, hogy amikor egy villanyoszlopot egy méterrel tovább kellett helyezniük, mert zavarta a közúti forgalmat – három alkalommal is kiütötték –, akkor külön logisztikát igényelt, hogy miként is fogjanak hozzá a munkához, annyira tele volt vezetékkel.