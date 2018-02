Florea a katolikus gimnázium újraalapítása kapcsán: „az egyházaktól vissza kell venni az iskolákat”

• Fotó: Boda L. Gergely

A marosvásárhelyi polgármester szerint a helyi hatóságok feladata lett volna, a meglevő törvény alapján létrehozni a római katolikus iskolát.

Szerinte a politikai beavatkozás tette tönkre az önkormányzat és az intézmények hitelességét és emiatt történtek a hibák is.

„Ștefan Someșan (a korábbi Maros megyei főtanfelügyelő, szerk. megj.) kellett volna megvárja, amíg Bukarestből engedélyt kap, s nem kellett volna elsiesse az iskolalapítást.

Nem volt szükség erre a parlamenti beavatkozásra, törvényre. Hiszen pont a helyi sajátosságot nem vette figyelembe, vagyis azt, hogy jelenleg a római katolikus egyház azt állítja, hogy az iskolaépületre nincs érvényes bérleti szerződése a polgármesteri hivatalnak. Akkor hogy lehet oda iskolát létrehozni, ha az épület nincs a városháza ügykezelésében?

Mi továbbra is fizetjük a bért, mert úgy tartjuk, hogy a szerződés érvényes. Egyetlen országban sem történt olyan, mint itt nálunk, hogy egy tanügyi intézményt kivegyenek az önkormányzat kezéből és visszaadjanak az egyháznak. Továbbra is azt gondolom, hogy nem kellett volna ez megtörténjen, s még most is vissza lehet fordítani ezt a folyamatot.

Az lenne a legjobb, ha az Unirea épülete is visszakerülne a városhoz, a római katolikus egyház pedig, ha bizonyítani tudja, hogy az övé volt az épület, akkor kapjon kártérítést

– mondta el csütörtökön Florea.

Mint már arról beszámoltunk,

a megszavazott törvénytervezet szerint a római katolikus iskola önálló jogi intézményként fog működni azokkal a már korábban elindult osztályokkal, amelyeket – a 2015-ös iskolaalapítás törvényességét megkérdőjelező ügyészségi eljárás nyomán – a Maros megyei tanfelügyelőség a Bolyai Farkas Elméleti Líceumhoz sorolt.

A jogszabály elfogadásától számított harminc napon belül a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalnak fel kell vennie a gimnáziumot a város iskolahálózatába, amelynek az 2018–2019-es tanévtől kezdődően lesz része. Mint ismert a marosvásárhelyi önkormányzat már kétszer napirendre tűzte az iskolahálózat helyzetének rendezését, de az egyszer sem kapta meg a kellő szavazatot.

Sergiu Papuc, Marosvásárhely alpolgármestere a Marosvásárhelyi Rádió román szerkesztőségének azt nyilatkozta, hogy

február 15-re rendkívüli tanácsülést hívnak össze, amelynek egyetlen napirendi pontja lesz: az iskolahálózat megszavazása.

Ioan Macarie főtanfelügyelő e kérdés kapcsán azonban figyelmezteti a marosvásárhelyi városházát, hogy a 2018-2019-re érvényes iskolahálózatot 2017. december 15-ig kellett volna elfogadni és abban csakis olyan tanintézmények szerepelhetnek, amelyek a városháza tulajdonában vagy adminisztrálásában levő épületekben működnek, míg tudomása szerint az Unirea épületére, ahol a leendő római katolikus iskola is működne, nincs a városnak érvényes bérleti szerződése.