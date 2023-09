Fiatal művészek, előadók mutatkoznak be a Szféra idei kiadásán

A jelen lüktetését szeretné bemutatni idén is, szeptember 9-10-én a Szféra Kortárs Művészeti Tér Marosvásárhelyen. A volt Predeal vendéglő udvarán, épületében festménykiállítások, interaktív színházi előadások és könyvbemutatók lesznek, de nem maradnak el a koncertek sem. Családokat is várnak, gyermekfoglalkozást is biztosítanak.