Fertőzött rókát ártalmatlanítottak Székelyudvarhelyen

Ártalmatlanítani kellett a Székelyudvarhely központjában többször is felbukkant rókát, hiszen az rühatkákkal volt megfertőződve, amelyek a kóbor állatok közvetítésével az emberre is átterjedhetnek. Nem ritka, hogy a kisebb testű ragadozók megjelennek a falvakban és városokban.

Több bejelentés is érkezett az elmúlt egy hónapban a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrséghez, miszerint egy rühatkákkal fertőzött rókát láttak kóborolni a város utcáin, sokszor fényes nappal – közölte az egység. Kollégáik, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület munkatársait értesítve többször is kimentek a helyszínre, ám végül csak az elmúlt napokban sikerült a vad nyomára lelniük, és elkapniuk azt a városközpont közelében.

Az említett ragadozók sokszor napközben is megfigyelhetők a falvakban és városokban, hiszen ha nem bántják őket, akkor az emberekkel szembeni félelmük is enyhül.

„Hamar megszokják a zajt és ha nem esik bántódásuk, akkor gond nélkül kóborolnak az emberek közelében is. Roppant tanulékony állatok” – így a szakember.

Beszélgetésünk során arra is kitért, hogy a medvék is éberek – sokuk nem is aludt téli álmot az erdőkben fellelhető bőséges élelem és az enyhe időjárási viszonyok miatt –, ám azok még nem merészkedtek be a településekre. Az elkövetkező időszakban jellemzően növényi táplálékot fogyasztanak majd a nagyvadak, ám a tavasz előrehaladtával ismét megjelenhetnek a falvakban és városokban.