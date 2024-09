Feltárták az énlaki castrum belső őrtornyát is

A várfaltól független, belső őrtornyot tárt fel idén Visy Zsolt, a Pécsi Tudományegyetem professzor emeritusa és csapata, akik az Énlaka közelében lévő, a Római Birodalom Dacia provinciájának határvédő (limes) táboránál végeznek ásatásokat. Ő a castrum bemutatását szorgalmazza, hiszen idén az UNESCO világörökség részévé vált ez az épület is.

Három évvel ezelőtt egy írásos kőtábla töredékét is megtalálták, a fennmaradt szövegből pedig kikövetkeztethető, hogy Antonius Pius császár tiszteletére állítottak egy kőfalat 149-ben.

A közelben számos cserépedény darabja, továbbá cserép- és bronztöredék, valamint vas nyílhegy és egy üvegedény darabja is előkerült.

Visy felhívta a figyelmünket, hogy néhány hete az UNESCO világörökség részévé vált a Római Birodalom Dacia provinciájának határvonala, amelynek az énlaki castrum is része. Hangsúlyozta, ez számos lehetőséget hordoz magában, hiszen pályázatok fognak megjelenni, amelyek révén finanszírozhatják a határvédő vár bemutatását.

Találtak ugyanakkor egy Hadrianus császár (117-138) érmét is. Az uralkodó Traianus császár utódja, aki véglegesen meghatározta a Római Birodalom határait.

A szakember arra is kitért, hogy a pályázás előtt mihamarabb rendezni kell a castrumot is magába foglaló területek jogviszonyát, ezeket pedig fel kellene vásárolja a helyi önkormányzat. Erre egyébként nyitott a község vezetősége – mondta Visy Zsolt. Hozzátette, ő a következő évben is folytatni szeretné a feltárást.