Félő, hogy hatalmas pénzeket veszít el Gyergyószentmiklós

Hiába kérték már számos alkalommal, szóban és írásban is Gyergyószentmiklós polgármesterét, Csergő Tibor nem hajlandó tájékoztatni a képviselő-testületet arról, hogy miként haladnak a városban a nagy értékű beruházások – nehezményezi Kulcsár László, az RMDSZ gyergyószentmiklósi frakcióvezető-helyettese.

Kulcsár László a Székelyhont felkeresve jelezte: attól tartanak, hogy amiatt titkolózik a polgármester, mert nem készülnek el határidőre a munkálatokkal, és hatalmas összegeket fog veszíteni a város. A múlt héten valóban több eredménytelen tanácsülés is zajlott Gyergyószentmiklóson, ahol ismét felszínre kerültek a képviselő-testület és a polgármester közti ellentétek. Kulcsár László tulajdonképpen azért kereste meg a Székelyhont, hogy rávilágítson, mi is van a dolgok hátterében.

Sőt, a pályázatok keretéből rendesen meg is vannak fizetve ezért. Ezt a munkát tehát elvégzi valaki. Nem értem, hogy az adatokat miért esik nehezére a polgármesternek a tanács elé terjeszteni. Mit titkol a polgármester? Miért nem számol be, arról, hogy hogyan haladnak a beruházások?” – tette fel a kérdést Kulcsár. Elmondta, pár nappal ezelőtt többszöri hiábavaló kérése után végül kapott néhány adatot a polgármestertől, de ezek még távolról sem kielégítőek. Továbbra sem ismerhetnek a képviselők fontos részleteket.

Kulcsár jelezte, közel 300 millió lejnyi gyergyószentmiklósi támogatást lobbizott ki Barti Tihamér területi RMDSZ-elnök. Attól tartanak a képviselők, hogy a pénzek felhasználása nem halad jó ütemben, és a fel nem használt pénzt elveszíti a város. A félelmeiket erősíti, hogy a polgármester sokszori kérésre sem számolt be, hogy hogyan haladnak a munkák. Úgy vélik, valamiért titkolózás van a beruházások mentén. Azt is hallják, hogy vannak olyan leszerződött munkálatok, amelyek nem lesznek kivitelezve. A zajló munkálatoknál minőségi problémákat is tapasztalnak, és a szervezési problémákkal minden nap találkoznak az emberek – sorolta Kulcsár.

„Szeretnénk látni a polgármesteri beszámolót annak jegyében, hogy a határidők betartása hogyan van követve. Nem szeretnénk arra ébredni, hogy sok millió lejt, amiért a RMDSZ gürcölt, a szakmaiság hiánya miatt nem tudják felhasználni.”

Abbahagyni az erőltetést

Kulcsár végül hozzátette, az információk visszatartásának és a titkolózásnak az az eredménye, ami nemrégiben történt, azaz, hogy Erős Levente gyergyószentmiklósi tanácsos a terelőút megvalósításához elkülönített összegből javasolt átirányítani kulturális célra egy bizonyos összeget. Ugyanis abból a költségvetési táblázatból, amelyben a jelzett összeg szerepelt, semmilyen módon nem derülhetett ki az, hogy ez a fel nem használt pénz mire is volt szánva.