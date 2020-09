Felkészültek a télre a térségi fűtésszolgáltatók

Nem is olyan rég zárták el a rendszert és máris itt az újabb fűtésszezon • Fotó: Gergely Imre

Gyergyószentmiklóson öt tömbházban már el is indította a szolgáltatást a HVCSK, vagyis a hő-, víz- és csatornaszolgáltató közművé bővült önkormányzati tulajdonú vállalat. Ezt a lakók kérték, amiatt, hogy éjszakánként már többször 10 Celsius-fok alá süllyed a hőmérők higanyszála. A szolgáltató egyébként már jelezte is a fogyasztóknak, hogy az előírásoknak megfelelően amint

Szerinte ha most hagynák kihűlni a lakásokat, később sokkal több energiára volna szükség visszafűteni a megfelelő szintre. A lakóknak így az elején lesz pár tíz lejes költségük,

de ha később kezdik a fűtést, akkor jóval többet kellene fizessenek.

A nyár folyamán komoly javítások folytak a lakónegyedi kazánházaknál, vegyi tisztítások zajlottak a hálózat elemein, ennek köszönhetően most már teljesen biztos, hogy zökkenőmentesen, minőségi szolgáltatást tudnak nyújtani bármilyen is legyen a közelgő tél. Az utóbbi években a Forradalom-negyed közelében álló központi fűtőmű látta el a város lakásait és intézményeit, összesen 3857 fogyasztót meleggel, és ezúttal is ez az A terv.

Ha esetleg bekövetkezne egy előre nem látható meghibásodás, akkor azonnal áttérhetnek a B vagy C tervre, azaz be lehet kapcsolni a lakónegyedi kazánházakat

– közölte az igazgató.