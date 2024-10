Felfegyverkezve érkeztek meg a városi parkba a külsős agresszorok

Erre már csak azért is sor került, mert záróra volt. Kint a városi parkban azonban már agresszívebbek voltak a felek, miután erősítést hívtak, több társuk is fejszével, botokkal felfegyverkezve érkezett. A dulakodás hevében egy kinti árus asztalát is összetörték. A záróra után történt verekedést a biztonsági emberek oszlatták fel. Azonban egy távolabbi parkolóban (a művelődési ház közelében) ismét egymásnak feszültek a felek. A verekedés miatt rendőrségi eljárás is indult.

A szórakozóhely működtetőjétől azt is megtudtuk, hogy