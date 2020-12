Felértékelődött a gépjárművezetői engedély?

Autó nélkül ma már kevésbé biztonságos az utazás, mint eddig • Fotó: Pinti Attila

A jogosítvány ma már létszükséglet, a munkahelyen és a magánéletben is szinte nélkülözhetetlen – vallja valamennyi autóvezető-oktató, illetve mindazok, akik autó nélkül nehezen tudják elképzelni az életüket. A tömegközlekedés Romániában eddig sem volt túlságosan megbízható, sem ami a pontosságot, sem ami a tisztaságot illeti, a járvány óta még nagyobb elővigyázatosságot igényel vonattal, autóbusszal utazni. A városokon belül, aki teheti, inkább taxiba ül busz helyett, illetve távolabbi utakon is, ha teheti, elkerüli a tömegközlekedési járművek használatát. Az autótulajdonosok számára fel sem merül más lehetőség, minthogy autóba üljenek és a nagyobb távokat is azzal tegyék meg.

Ahogy Hajdú Zoltán, az egyik marosvásárhelyi autósiskola vezetője a Székelyhonnak elmondta, mivel az idén a korlátozások miatt a külföldre tervezett nyaralások zöme elmaradt, az itthoni kirándulások és utazások váltak elérhetőbbé és népszerűbbé, azokhoz pedig gépkocsira, illetve vezetői jogosítványra is szükség volt, megnövekedett a tanulóik száma.

Ha nem is kétszeresére, de több mint ötven százalékkal nőtt azok száma, akik beiratkoztak a sofőriskolába

– mondta Hajdú Zoltán, aki szerint az embereknek, ha nem utazgathattak az idén kedvük szerint, úgy ahogy azt korábban is tették, pénzük is több maradt, amit erre a célra fordítanak.

Nem mindenhol tapasztaltak növekvő érdeklődést az autóvezetői ismeretek elsajátítása iránt. Csíkszeredából Demeter Árpád lapunk érdeklődésére úgy fogalmazott, lehet, hogy többen iratkoztak be tanulni, de nem volt ez a növekedés annyira látványos, hogy felfigyeljenek rá. Többnyire fiatalok tanulnak vezetni, mert szükségük van a gépjárművezetői engedélyre – mondta a csíkszeredai autósiskola vezetője.